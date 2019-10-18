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أخبار البلد

تعيين 8 رهبان جدد بالفيوم

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:47 م
صدى البلد
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سامح سلام
أدى نيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم ورئيس أديرة الفيوم اليوم طقوس رهبنة 8 من طالبي الرهبنة بدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون وببرية الريان بالفيوم بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة.

أقيمت الصلوات صباح اليوم بدير النقلون، والرهبان الجدد هم: الراهب إرميا النقلوني، والراهب يوساب النقلوني، والراهب شاروبيم النقلوني، والراهب برنابا الرياني، والراهب مويسيس الرياني، والراهب مينا الرياني، والراهب بوليكاربوس الرياني، والراهب تواضروس الرياني.

كما تم قبول اثنين من المتقدمين لسلك الرهبنة لبدء فترة الاختبار ومثلهما للإقامة في الدير لفترة قبل بدء الاختبار.
تعيين 8 رهبان جدد بالفيوم
تعيين 8 رهبان جدد بالفيوم
تعيين 8 رهبان جدد بالفيوم
تعيين 8 رهبان جدد بالفيوم
تعيين 8 رهبان جدد بالفيوم
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