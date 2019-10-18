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ثقافة

محاضرات ولقاءات ثقافية متنوعة بثقافة القاهرة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:44 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث شارك الفرع في احتفالات أكتوبر بمركز شباب المنيل بورشة حكي قدّمها البطل محمد حسن الدشناوي أحد الأبطال المشاركين فى الحرب، الذي تحدث عن أهم ذكرياته عن ما دار على أرض المعركة ومواقف للأبطال زملائه الذين نال شرف الشهادة والبعض الآخر لايزال على قيد الحياة، كما أشار إلى الأخلاق الحميدة التي تحلى بها الجنود الأبطال والتي تعزز لدى الحاضرين من الشباب روح الانتماء والولاء للوطن.

عقدت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي حوار بعنوان كيفية الاستفادة من الإنترنت عدّدت أهمية الإنترنت في حياتنا، فمن خلاله يستطيع الفرد أن يتواصل مع غيره صوتًا وصورة، ومتابعة كافة الأحداث صوت وصورة، والتعليم عن بُعد، كما نفذت المكتبة ورشة خزف بعنوان بلاطة خزفية للدكتور محمود أبو هادية.

عقدت مكتبة طفل المعادى لطالبات مدرسة الإسراء الإعدادية بنات محاضرة بعنوان "الإنجاز والإعجاز فى حرب اكتوبر" تناولت مساهمة بعض الدول العربية فى حرب أكتوبر سواء بالدعم العسكري أو الاقتصادي، حيث حققت الحرب أهدافها فى الأيام الأولى من المعركة بفضل دعم الأشقاء العرب، وعجزت القوات الاسرائيلية في السيطرة أمام قوة وعزيمة وإصرار القوات المسلحة المصرية واستردت مصر سيناء وقناة السويس وأخيرا طابا عام ١٩٨٩، كما انتهت المكتبة من تنفيذ ورشة قشرة الخشب لعمل لوحة منظر طبيعى لمركب فى المياه مع مسابقة فى المعلومات العامة.
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