أقصى عقاب .. بيان شديد اللهجة من المحافظ بعد احتجاز طفلة في مدرستها بكفر الشيخ

كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وإدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة برئاسة علاء فوقي، مدير الإدارة، بفحص واقعة احتجاز طفلة داخل مدرسة غرب تيرة الابتدائية، وفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة.



وأصدر المحافظ، بيانًا رسميًا، أكد فيه، استبعاد مدير مدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي بالحامول، وذلك على خلفية غلق المدرسة فى نهاية اليوم الدراسي الخميس الماضي، وبها إحدى التلميذات.



وقال محافظ كفر الشيخ، إذ يتعين على إدارة المدرسة ومشرف اليوم والنوبتجى مراجعة فصول المدرسة والتأكد من خلوها من الطلاب قبل غلق البوابات حرصًا على سلامتهم، وهذا لم يحدث.



كما قرر محافظ كفر الشيخ، مجازاة معلم الحصة الأخيرة بفصل تلك الطالبة والمشرف والنوبتجى لتقصيرهم في أداء عملهم، لافتًا إلى أنه جارٍ التحقيق في الواقعة لتوقيع اقصى عقاب طبقًا لنتائج التحقيقات.



