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اقتصاد

3 خطوات لإضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
بطاقة تموين
بطاقة تموين
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محمد صبيح
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، السماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوج.

ووجه الوزير، تعليماته إلى مسئولي مكاتب التموين بمحافظة الجيزة، بأنه أصدر قرارا بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين أسرتها إلى بطاقة زوجها، حتى تتمكن من صرف السلع التموينية.

ويستعرض صدى البلد طريقة ضم الزوجة لبطاقة تموين الأسرة والمستندات المطلوبة.

- إحضار صورة قسيمة الزواج وصورة الرقم القومي للزوج والزوجة وصورة البطاقة التموينية.

- التوجه إلى مكتب التموين التابعة له البطاقة التموينية وملء استمارة أداء خدمة تموينية لصم الزوجة إلى بطاقة تموين الأسرة.

- الحصول على إيصال أداء الخدمة التموينية والمتابعة مع المكتب خلال 15 يوم عمل.
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