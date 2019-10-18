174 مصريًّا في موسوعة كبرى للشعراء العرب أعدتها المغربية فاطمة بوهراكة

بلغ عدد الشعراء المصريين المدرجين في الطبعة الأخيرة من "الموسوعة الكبرى للشعراء العرب"، الصادرة مؤخرًا، والتي أعدتها الشاعرة المغربية فاطمة بوهراكة 174 شاعرا وشاعرة، من مجموع 2000 شاعر وشاعرة على امتداد الرقعة العربية من الذين عاشوا خلال الخمسين عاما بين 1956 و2006.



عن الموسوعة، تقول الشاعرة فاطمة بوهراكة: انطلقت بالعمل على الموسوعة الكبرى للشعراء العرب منذ عام 2007 إلى عام 2015، وتطلب مني هذا الأمر عدة تضحيات شخصية، فقد تمت طباعة الجزء الأول عام 2009، والثاني عام 2011 من قبل الشيخة أسماء صقر القاسمي مشكورة، لأتولى طباعة الجزء الثالث عام 2015 (المجلد الأخير بشكله النهائي)، ليشمل 2000 شاعر، على نفقتي الخاصة، حتى يكون العمل مغربيًّا مائة بالمائة.



وتستطرد فاطمة: استنزفت الكثير من حياتي التي أعتقد أنني بحاجة ماسة للعودة إليها بسلام دون توتر، في البحث اليومي الشاق، وأعتقد أنني تمكنت من تحقيق منجز إدبي ينافس المنجزات الدولية على مستوى المؤسسات الكبرى ولله الحمد، وقد تمكنت من تحقيق حلمي وطموحي في أن أكون أول امراة بالعالم العربي تشتغل على منجز بهذا الحجم.



وعن الصعوبات التي واجهتها بوهراكة أثناء العمل في تلك الموسوعة الشعرية تقول: مسار الاشتغال على الموسوعة الكبرى للشعراء العرب عرف عراقيل وصعوبات كثيرة، بخاصة في بداياتها، حيث إنني وثقت بدعم وزارة الثقافة المغربية عهد السيدة ثريا جبران، لكنهم لم يفوا بعهدهم مما جعل الموسوعة تتوقف لولا تدخل القدر بشكل إيجابي وتمت طباعتها في موعدها رغم هذا التخلي.



وأشارت إلى أن المجال الدراسي الذي احتواها أيام الجامعة قد يكون له الأثر الكبير في تحديد تاريخ بداية الموسوعة من العام 1956 "وهو عام استقلال وطني المغرب من الاحتلال الفرنسي"، وإلى غاية عام 2006، لأعالج المشهد الشعري المغربي والعربي خلال نصف قرن منذ الاستقلال. ومن الطبيعي أن أجد شعراء أمواتا داخل الموسوعة التي عرفت هذا الحدث، أي الموت، لبعض شعرائها الأحياء الذين تحولوا مع مرور زمن الطباعة (من 2007 و2015) إلى أموات بدورهم، كما توضح فاطمة.



وقالت إن الموسوعة "تعنى بمسيرة الشعراء الذين ينتمون إلى جغرافية العالم العربي ويكتبون الشعر الفصيح بكل أجناسه، سواء القصيدة العمودية أو قصيدة التفعيلة أو قصيدة النثر دون الالتفات إلى ديانة الشاعر أو إيديولوجيته أو عرقه".



تضم الموسوعة 174 شاعرًا مصريًّا، هم بحسب الترتيب المعجمي:



1. إبراهيم بديوي

2. إبراهيم خليل إبراهيم

3. إبراهيم عبد العزيز السمري

4. إبراهيم المصري

5. أبو شوشة النحال

6. أبو الفضل الشناوي

7. أحمد بخيت

8. أحمد البربري

9. أحمد حمدي والي

10. أحمد رامي

11. أحمد زرزور

12. أحمد زغلول

13. أحمد السلاموني

14. أحمد الشهاوي

15. أحمد عبد المعطي حجازي

16. أحمد عبد الوهاب

17. أحمد علام

18. أحمد فراج العجمي

19. أحمد فضل شبلول

20. أسامة الزقزوق

21. أسامة فرحات

22. أشرف البولاقي

23. أشرف الخطيب

24. أشرف دسوقي علي

25. أشرف عبد القادر

26. أشرف الفضالي

27. إكرامي قورة

28. أمل دنقل

29. أمينة قطب

30. انتصار دوليب

31. إيمان بكري

32. إيمن صادق

33. برهان الدين أبو إخلاص

34. بسيم عبد العظيم

35. بهاء الدين رمضان

36. جابر الزهيري

37. جابر قميحة

38. جلال همام

39. جليلة رضا

40. جمال دغيدي

41. جمال مرسي

42. جميلة العلايلي

43. حسن حجازي

44. حسن شهاب الدين

45. حسن طلب

46. حسين حرفوش

47. حسين راشد

48. حسين القباحي

49. الحكم السيد السوهاجي

50. حلمي سالم

51. حمزة قناوي

52. حنان فاروق

53. خالد الصاوي

54. درويش الأسيوطي

55. رحاب عابدين

56. رفعت سلام

57. رفعت المرصفي

58. روحية القليني

59. سمير فراج

60. سيد سليم

61. السعيد عبد الكريم محمد

62. السماح عبد الله

63. السيد الجزايرلي

64. شريف جاد الله

65. شريف الشافعي

66. شريفة السيد

67. شريفة فتحي

68. شعبان عبد الكريم محمد

69. صابر حجازي

70. صالح الشاعر

71. الصاوي شعلان

72. صباح حسني

73. صبحي موسى

74. صفاء فتحي

75. صلاح عبد الصبور

76. ضياء الجبالي

77. طاهر أبو فاشا

78. عادل عثمان الحجار

79. عارف البرديسي

80. عاطف الجندي

81. عباس أبو زيد

82. عباس محمود عامر

83. عباس محمود العقاد

84. عبد الجواد طايل

85. عبد الحميد ضحا

86. عبد الرحمن الخميسي

87. عبد الرحمن شكري

88. عبد الرحمن محمد أحمد

89. عبد الرحمن يوسف

90. عبد العزيز جويدة

91. عبد العليم حريص

92. عبد الله الشوربجي

93. عبد الله عبد اللطيف

94. عبد المجيد فرغلي

95. عبد المنعم الأنصاري

96. عبد المنعم عواد يوسف

97. عبد الناصر الجوهري

98. عبير يوسف

99. عزت الخطيب

100. عزت محمود علي الدين

101. عزة الوكيل

102. عزيزة كاطو

103. عصام خليل

104. عصام عبد الوهاب

105. عفاف عبد المحسن

106. علاء عبد الهادي

107. علي الغاياتي

108. علية الجعار

109. عماد علي قطري

110. عمارة إبراهيم

111. عمر حاذق

112. عمر غراب

113. عمرو حويلة

114. غنية عبد الرحمن إسماعيل جلال

115. فاروق جويدة

116. فاروق شوشة

117. فاطمة السيد

118. فاطمة ناعوت

119. فتحي عبد السميع

120. فتوح قهوة

121. فرانسوا باسيلي

122. كامل الشناوي

123. كمال نشأت

124. لويس عوض

125. محمد إبراهيم ابو سنة

126. محمد جاهين بدوي

127. محمد جمال صقر

128. محمد الخولي

129. محمد رشدي عبد الباسط

130. محمد رفعت الدومي

131. محمد سالمان

132. محمد سليمان

133. محمد السيد الندا

134. محمد الشحات

135. محمد الشحات محمد

136. محمد عفيفي مطر

137. محمد فتحي السخاوي

138. محمد فرج البدري

139. محمد محمد الشهاوي

140. محمد مغربي مكي

141. محمد ناجي

142. محمود الأزهري

143. محمود أمين

144. محمود حسن اسماعيل

145. محمود الشامي

146. محمود غنيم

147. مدحت السيوطي

148. مراد الساعي

149. مروة دياب

150. مصطفى الجزار

151. مصطفى حامد

152. مصطفى عبد الرحمن

153. ملك عبد العزيز

154. ممدوح الشيخ

155. منال الشربيني

156. منتصر عبد الموجود

157. موسى الفقي

158. مؤمن سمير

159. ميرفت عبد الثواب

160. ناجي عبد اللطيف

161. نادية كيلاني

162. ناصر رمضان عبد الحميد

163. نافع سلامة

164. نجوى سالم

165. نجيب سرور

166. نصار عبد الله

167. نوال مهني

168. نور سليمان أحمد

169. هاشم الرفاعي

170. هبة عصام

171. الورداني ناصف

172. وفاء وجدي

173. ياسر أنور

174. ياسر عثمان