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سيارات

4 معتقدات خاطئة عن كيفية توفير استهلاك الوقود بالسيارة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:01 م
توفير استهلاك البنزين
توفير استهلاك البنزين
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خالد محيي الدين
يبحث الكثيرون من السائقين وملاك السيارات عن سبل توفير استهلاك الوقود بسياراتهم، مستخدمين في ذلك العديد من الأساليب والحل لتوفير اكبر قدر ممكن من المحروقات.

ولكن يؤمن البعض بخرافات ومعتقدات خاطئة تستطيع تقليل استهلاك الوقود بالسيارة، نرصدها اليكم في هذا التقرير.

- مصفاة الهواء "فلتر الهوا" والذي ينصح بتغير اغلب خبراء الميكانيكا، معتقدين خلالها علي قدرة المصفاة النظيفة علي تسهيل عمل المحرك، ولكنها في الحقيقة لا تؤثر بشكل ملحوظ في استهلاك البنزين، فضلا عن تزويد السيارات الحديثة بحساسات تقوم بدورها في تنظيف دورة الهواء.

- استخدام الوقود الممتاز "البنزين الـ 95 بدلا من الـ 92"، لا يؤثر بشكل كبير أيضا على معدلات استهلاك الوقود كما يدعي البعض، بقدرة الوقود الممتاز على رفع كفاءة المحرك وبدوره يقلل معدلات الحرق بداخله، نظرا لكون البنزين الممتاز اقل شوائب.

- ضبط الاطارات وضغط الهواء بداخلها ينصح به كل خبراء السلامة العامة، كونه الجزء الوحيد من السيارة المتصل بالأرض، ولكن ضبط الاطارات بطريقة تتناسب مع الحالة المناخية لا يؤثر باي شكل علي كفاءة وعمل المحرك، ولكنها مجرد تعليمات امان لسائق المركبة.

- هناك الكثير من السائقين يلجأون لفتح نوافذ السيارة بدلا من تشغيل التكييف بحجة توفير البنزين، ولكن العكس ما يحدث في حال السير على الطرق السريعة، ما يرفع من استهلاك السيارة معدلات كبيرة من الوقود نتيجة لدفع الهواء داخل النوافذ ورفع مقاومة السيارة له.
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