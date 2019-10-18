خبيئة العساسيف .. مؤتمر عالمي بالأقصر غدا للإعلان عن الكشف الأثري الجديد

يعقد بمحافظة الاقصر غدا السبت مؤتمر عالمى للاعلان عن الكشف الاثري لخبيئة الاقصر وذلك بمنطقة جبل القرنة غربى بجبانه العساسيف ، بحضور الدكتور خالد العنانى وزير الاثار و مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار



ويعد هذا الكشف من أضخم وأهم الاكتشافات التى تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية حيث أنه يضم حتى الآن أكثر من 30 تابوتا خشبيا آدميا ملونا وما زالت كلها مغلقة وفى حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة.



وتم الكشف عن التوابيت فى الوضع الذى تركها عليه المصرى القديم حيث تم العثور عليها مجمعة فى خبيئة ذات مستويين الواحد فوق الآخر.



ومنطقة العساسيف، تقع بالقرب من معبد الملكة حتشبسوت بنحو 300 متر، جنوب منطقة ذراع أبو النجا، وشمال دير المدينة، وتحتوي على العديد من المقابر الأثرية المكتشفة وغير المكتشفة من الأسرات 18 و 25 و 26 ، والتي تغطي الفترة تقريبًا من 1550 إلى 525 قبل الميلاد عبر الأسرات الثلاث.