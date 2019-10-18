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فن

على متن دراجة نارية.. كريم عفيفي: أنا رايح السعودية

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:08 م
كريم عفيفي
كريم عفيفي
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محمد بدران
نشر الفنان كريم عفيفي نجم مسرح مصر صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

ظهر كريم عفيفي في الصورة وهو على متن دراجة نارية وعلق قائلًا: "انا رايح السعودية سلام عليكووو" ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.

وأعلن النجم أشرف عبدالباقي جمهور فرقة "مسرح مصر" بأن الموسم السابع للعروض، والذي سينطلق خلال موسم عيد الأضحى سيكون الأخير للفرقة، بعد تقديمهم ما يقرب من 120 عرضا خلال ستة مواسم سابقة، ما أصاب جمهور الفرقة بصدمة كبيرة.

وأسس الفنان الكبير أشرف عبدالباقي فرقة "مسرح مصر" بمُشاركة نخبة من نجوم المُستقبل، قدموا على مدار السنوات الأربع الماضية عبر شاشة إم بي سي مصر.

يُذكر أن الفنان كريم عفيفي عُرض له فى رمضان الماضي 2019 مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.
على متن دراجة نارية.. كريم عفيفي: أنا رايح السعودية
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