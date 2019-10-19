الأطباء.. تطعيم الأطفال بالمجان من التهاب السحائي

قال الدكتور سمير التوني، الأمين العام المساعد السابق لنقابة الأطباء، إنه يتم تطعيم الأطفال بالمجان في المدارس من التهاب السحائي، مضيفا أن وزارة الصحة تلتزم بالتطعيمات الوبائية.



وأكد التوني في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الالتهاب السحائي من أشد الأمراض فتكا بالأطفال، والتي تؤدي إلى الوفاة في الحالات الخطرة، مضيفا أنه يتكون من التهاب بالأغشية المحيطة بالمخ.



وأوضح التوني، أن الإصابة تأتي على حسب المكان المتضرر بالمخ، ففقدان السمع والبصر والشلل يأتي نتيجة الإصابة بالحالات الحرجة.



وأشار إلى أن تطعيمات الالتهاب السحائي تؤخذ بالمدارس ضمن التطعيمات الدورية، مضيفا أن التطعيمات الوقائية تأخذ مسارا جادا جدا، ولكن يوجد بعض أولياء الأمور يخافون على أبنائهم من شكة الحقنة.



وكان المركز القومي للتطعيمات، حذر الطلاب في المدارس والجامعات من الإصابة بعدوى الالتهاب السحائي، نتيجة التواجد في أماكن مزدحمة مغلقة وغير جيدة التهوية، خاصة أنه يتسبب في العديد من المضاعفات الخطرة المؤثرة على حياة وإنتاجية الشخص المصاب بشكل ملحوظ ومباشر جدًا، من جميع المراحل العمرية.



