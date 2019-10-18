Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد منير: الجماهير فى حضنى شايلها فى الورق .. فيديو

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:55 م
الكينج محمد منير
الكينج محمد منير
Advertisements
محمد بدران
نشر الكينج محمد منير مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهر محمد منير خلال مقطع الفيديو وهو يغني وسط جمهوره أغنية "الجماهير" وعلق قائلًا "الجماهير فى حضنى شايلها فى الورق دا والصوت اللى غايب اهو رجع انهارده الجماهير فى حضنى شايلها فى الورق دا والصوت الى غايب اهو رجع انهارده".

كان محمد منير احتفل منذ أيام قليلة بعيد ميلاده حيث ولد فى 10 أكتوبر من عام 1954، وحرص العشرات من نجوم الغناء في الوطن العربي على تهنئته.

حققت أغنية "مهموم" للكينج محمد منير، 2 مليون و900 ألف مشاهدة، لتواصل حصد النجاحات بعد طرحها في شهر أغسطسالماضي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال محمد منير الفنية ألبوم بعنوان "وطن" والذي تم طرحه في عام 2018.

محمد منير: الجماهير فى حضنى شايلها فى الورق .. فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور

مهموم لـ محمد منير تقترب من 3 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب

مهموم لـ محمد منير تحصد 2.6 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب

مهموم لـ محمد منير تحصد 2.7 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب

على البيانو .. محمد منير يغني شيء من بعيد .. فيديو

ترشيحاتنا

فستان زفاف فخم.. تعاون جديد بين المصمم العالمي زهير مراد و جينيفر لوبيز| صور

خادمة يختل توازنها أثناء تنظيف نافذة خارجية بالدور السابع.. فيديو صادم

ظروف صعبة.. المقاولون العرب يساند الأهلي ضد اتحاد الكرة| تفاصيل

سر التوابيت المرصوصة.. الصغير يكشف تاريخ العساسيف وكيف غير الطاعون طرق الدفن فيها

سقوط طائرة عسكرية تركية في سوريا

مصرع طفلة سقطت من شرفة منزلها بالمعصرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف فخم.. تعاون جديد بين المصمم العالمي زهير مراد و جينيفر لوبيز| صور

قطة تضع زوجين في ورطة مع أمن مطار بريطاني لهذا السبب | شاهد

الرئيس الفرنسي يستقبل البابا تواضروس بـ الإليزيه | صور