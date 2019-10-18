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أخبار العالم

الدفاع الروسية: الجيش السوري أسقط طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:13 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الجيش السوري أسقط في محافظة اللاذقية طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون.

وقال رئيس المركز الروسي اللواء أليكسي باكين، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة: «إن وحدات الجيش السوري أسقطت طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون بالقرب من بلدة كباني في ريف اللاذقية».

وفي شأن آخر، أشار رئيس المركز الروسي إلى أن خطر فقدان السيطرة على مراكز احتجاز عناصر "داعش" الأسرى وأفراد عائلاتهم بشمال سوريا لا يزال قائما.

وحذر من أن الفرار المحتمل للإرهابيين من شأنه أن يؤدي إلى تدهور كبير للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط برمتها.
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