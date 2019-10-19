أبرز فيديوهات التوك شو.. تعليق عمرو أديب على مظاهرات لبنان.. رشوان توفيق يكشف علاقة وفاة زوجته برؤيته للأموات

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.



مفاجأة.. تعليق عمرو أديب على تظاهرات لبنان







علق الإعلامي عمرو أديب، على ما يحدث في لبنان، قائلا:"ما حدث فى بيروت مفاجأة حيث خرج اللبنانيون للمطالبة بإسقاط الحكومة، موضحا أن كل الساسة اللبنانيين يرون أن غضب المواطنين مبرر.



وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن المظاهرات اللبنانية ليست طائفية أو سياسية، وإنما اجتماعية، حيث لأول مرة نرى هتافات ضد المسئولين كسعد الحريري، فجميع من نزل الشارع اليوم يرفضون الطبقة السياسية بالكامل.



وأشار إلى أن اللبنانيين يشعرون أن الحكومة الموجودة غير كفء، معتبرا أن تلك المظاهرات نتيجة لاخفاقات متتالية، مستبعدا أن يكون سبب المظاهرات ضرائب فرضت على "الواتساب"، منوها بأن السبب في المظاهرات ارتفاع في نسبة البطالة، واخفاق الحكومة في التعامل مع الحرائق التي نشبت منذ أيام، وندرة الدولار، ومشاكل الكهرباء.



واوضح: أن سعد الحريري صرح اليوم أن هناك اختلافا في الآراء بين أعضاء الحكومة تعوق العمل، معقبا: "الحكومة انشغلت بمشاكلها، وتركوا المواطن للمشاكل.. يوم حزين على لبنان"، منوها بأن هناك توقعات باستقالة الحكومة، والاتيان بوزارة تستطيع أن تحسن الوضع.



ولفت أديب إلى أن لبنان عندما تتوجه للخارج لطلب قروض، يتم رفض طلبهم بدعوى أنه ليس هناك استقرار عندهم لكي يتم اقراضهم.





مي كساب تكشف عن سر تجسيدها دور الفتاة اللعوب في أحدث أعمالها









قالت الفنانة مي كساب، إنها جسدت في فيلم الطيب والشرس واللعوب، دور البنت اللعوب، ولكنها في الحقيقة طيبة وتحاول أن تخفي نفسها في تلك الشخصية.



وأضافت مي كساب خلال برنامج «معكم» المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ أنها في فترة من الفترات قررت أن لا تستنزف موهبتها بالادوار المتكررة؛ لترد عليها الشاذلي،: «لا انا مش شايفة إن فيه تكرار انتي عملتي دور حلو أوي في طلق صناعي وفي لأعلى سعر».



وأشارت مي كساب؛ إلى أنها كانت تقبل العديد من الأدوار حتى تتواجد فقط على الساحة وتعمل، منوهة إلى أنها شاركت في فيلم الطيب والشرس واللعوب دون شروط لأن قصة الفيلم جيدة .





مي كساب تظهر على الهواء في شهرها التاسع وتعلق: ممكن أولد دلوقتي











ظهرت الفنانة مي كساب، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي وهي في شهر التاسع من الحمل؛ مما دفع الشاذلي أن تستقبلها خوفا عليها من الوقوع وهي في شهرها الأخير.



وقالت «كساب» خلال برنامج «معكم» المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»: «متخفوش انا مأمنة نفسي ولابسة كوتش تحت الفستان، بس ممكن اولد دلوقتي».



وتابعت كساب، أنها أنجبت 3 مرات بين كل طفل والآخر سنة ونصف فقط؛ وردت مازحة: «خلي بالكم ممكن اولد دلوقتي».



اِسمع الحكاية من حفيده| هندي شارك في حرب أكتوبر وكرّمه السادات







استضافت الإعلامية منى الشاذلي الدكتور راجيف هريش، حفيد المواطن الهندي الذي كرمه الرئيس الراحل محمد انور السادات لدوره في حرب أكتوبر.



وقال راجيف خلال برنامج «معكم» المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ أن جده الشهير بعم تيكمداس، جاء إلى مصر ليعمل في التجارة في عهد الملكية؛ وعاش في مدينة السويس وعمل في مجال السياحة والبازارات.



وتابع راجيف، أن جده تزوج في السويس وأنجب العديد من الأبناء وعاش كافة الأحداث التي تعرضت لها مصر في فترة الحروب قبل 1973، منوها أن السفارة الهندية طلبت منه هجرة السويس أثناء الحرب لكنه بقي بها وادى دورا بطوليا خلال حصار الـ 100 يوم بالسويس، مما جعل الرئيس السادات يكرمه.



وأشار راجيف إلى أنه مولود في مصر ويتحدث المصرية بطلاقة ويعيش ويعمل في مصر؛ مقدما الشكر إلى جده الذي ترك لهم تاريخا كبيرا مشرفا.







المكسيك.. مواجهات عنيفة بين عناصر الأمن وعصابات مسلحة









أعلنت السلطات المكسيكية عن توقيف أحد أبناء "إل تشابو" وإطلاق سراحه لاحقا إثر مواجهات عنيفة بين عناصر الأمن وعصابات مسلحة في كولياكان معقل تاجر المخدرات المسجون في الولايات المتحدة وذلك وفقا لما عرضته فضائية "روسيا اليوم".





وأوقف أوفيديو جوسمان لوبيز (ابن تاجر المخدرات الشهير إل تشابو) مع 3 أشخاص آخرين، أمس الخميس، بعد هجوم على دورية للحرس الوطني المكسيكي، بحسب ما ذكر سكرتير الدولة للأمن وحماية المواطنين، ألفونسو دوراسو.



وتم تسجيل تبادل كثيف لإطلاق النار بين مدنيين مسلحين والقوى الأمنية المكسيكية في شوارع مدينة كولياكان، البالغ عدد سكانها 750 ألف نسمة، فضلا عن انفجار سيارات، ما أرغم السكان على ملازمة منازلهم.



وعقد أعضاء الحكومة الأمنية المصغرة اجتماعا مساء الخميس إثر أعمال العنف هذه، كما ذكر مكتب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.









رشوان توفيق يكشف تفاصيل اتصاله بـ جيهان السادات بعد رؤية الرئيس الراحل









قال الفنان رشوان توفيق، إنه أصيب بصدمة كبيرة للغاية بعد نكسة عام 1967 ويدعو الله سبحانه وتعالى في صلاة حتى يتحقق النصر.



وتابع توفيق، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه شاهد رؤية في المنام ووجود الرئيس جمال عبد الناصر يقف بجانب طائرة ويرفع بيديه بعلامة النصر.



وأضاف الفنان رشوان توفيق، أنه شاهد في الرؤية ضابطا بجانب الرئيس جمال عبد الناصر وسمع اسمه في الرؤية وحيد رمضان، وفي رؤية أخرى وجد الرئيس السادات يضع يديه على كتفه يرتدي بدلة التشريفة وقال لا إله إلا الله ثم رد عليه وقال محمدا رسول الله ووجد يديه تنسحب من على كتفه حينها.



وكشف رشوان توفيق أنه حكى تلك الرؤية إلى وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي، وقال له إنه شهيد، ثم أبلغ السيدة جيهان السادات بتلك الرؤية.





رشوان توفيق يكشف علاقة وفاة زوجته برؤية للأموات











قال الفنان رشوان توفيق، إنه يتمتع بالمزيد من الشفافية الروحية، حيث شعر باقتراب رحيل زوجته قبلها بمدة كبيرة، من خلال عدد من الإشارات الواضحة والأحلام، لافتا إلى أن تمسكه بالدين وكتاب الله سبب حصوله على تلك الشفافية.



ونوه "توفيق" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إلى أن أول تلك الإشارات كانت حلم بانطفاء اكبر مصابيح المنزل إضاءة، فضلا عن رؤية ابنه المتوفي في الحلم ووالد زوجته الذي وجده في الحلم منتظرا أسفل المنزل.



وأوضح أن وفاة ابنه منذ 19 عاما تمثل في علامات مشابهة لذلك بشكل كبير، وقد طمأنه حينها الفنان الراحل جمال إسماعيل، مؤكدا ان تلك العلامات هي مجرد تمهيد وتخفيف لوقع الصدمة عليه.







برلماني منوفي يكشف مفاجأة في قضية مقتل البنا









قال البرلماني، عبد الحميد الشيخ عن دائرة تلا بالمنوفية إن جريمة قتل الشاب محمود البنا في المنوفية جريمة في غاية البشاعة ولا يقبلها أحد، موضحا أن هناك البعض يحاول أن يثير الرأي العام على الدولة المصرية.



وأضاف الشيخ خلال برنامج «الجمعة في مصر»، المذاع على فضائية « إم بي سي مصر»، أن الشائعات المنتشرة على السوشيال ميديا في غاية الخطورة، خاصة أنها تنقل معلومات خاطئة من القنوات الإرهابية التي تحرض على الدولة المصرية.



وأوضح: أن والدة راجح القاتل لم تطلب من أم البنا القتل التنازل عن القضية مقابل مليون جنيه؛ محذرا من الاستماع إلى القنوات الارهابية التي تحاول تأجيج الرأي العام.



وأشار إلى أنه لا يوجد تزوير ابدا في تاريخ ميلاد راجح القاتل؛ منوها أن جد راجع لواء متقاعد وهو من سلمه للعدالة.







سعد الحريري: من لديه حل لمشكلات لبنان فليتفضل ونترك له الحكومة











قال سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، إن مستوى السلوك السياسي في لبنان هو السبب الرئيسي في تعطيل إصلاحات البلاد.



وأضاف سعد الحريري، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز» أنه يؤيد التظاهرات السلمية ومسؤولية الحكومية حل المشاكل التي يعيشها اللبنانيون.



وأوضح رئيس وزراء لبنان، أنه تم تخفيض نفقات الحكومة لأقصى درجة والإصلاح يبدأ بإصلاح القوانين اللبنانية، قائلا: "من لديه حل لمشكلات لبنان فليتفضل ونترك له الحكومة".