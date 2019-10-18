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رياضة

حرس الحدود يعبر الإسماعيلي بهدف نظيف

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:17 م
صدى البلد
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نور عادل
حقق فريق الكرة الأول بنادي حرس الحدود الفوز على منافسه فريق الاسماعيلي بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت اليوم باستاد الاسماعيلية في اطار الاسبوع الرابع من الدوري الممتاز.

وعلى الرغم من سيطرة الاسماعيلي بالشوط الأول، الا ان نادي حرس الحدود نجح في خطف الفوز بهدف عن طريق عمرو الحلواني بالدقيقة 82، وذلك بعدما اهدر ركلة جزاء في الدقيقة ذاتها.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد حرس الحدود الي 6 نقاط في المركز السادس، بينما يتجمد رصيد الاسماعيلي عند 6 نقاط في المركز التاسع.

وشهدت المباراة تواجد المهندس ابراهيم عثمان، رئيس نادي الاسماعيلي، والدكتور ابراهيم فارسوعطيتو أبو عراقى والمهندس تامر موسى أعضاء مجلس الإدارة ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات على مساندة الفريق من مدرجات ملعب الإسماعيلية.
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