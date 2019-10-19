الأطباء: تطعيم الحمي الشوكية يقي من مرض الالتهاب السحائي ويعطى مجانا للأطفال بالمدارس.. والحالات الخطرة تؤدي إلى الوفاة

الأطباء:

تطعيم الحمى الشوكية يقي من مرض الالتهاب السحائي

كما عرض التقرير طرق الحد من انتشار المرض، والجرعات الموصى بها من (الريفامبيسين) للوقاية.





الالتهاب السحائي من أخطر الأمراض المعدية ويؤدي للموتتطعيم الأطفال بالمجان من المرضأوضح التقرير الذي أعدّته الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، عن مرض الالتهاب السحائي أن المرض ينتقل من الشخص المريض أو الحامل للمرض إلى الشخص السليم عن طريق الرذاذ أو استعمال الأدوية الخاصة بالمريض، خصوصًا في الأماكن المزدحمة ورديئة التهويةوقال الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الالتهاب السحائي يعد من أخطر الأمراض المعدية التي قد تؤدى للوفاة، مضيفا أنه عبارة عن التهاب بالأغشية المحيطة بالمخ والحبل الشوكى وممكن ان تكون على شكل بكتري او فيروسى او فطرى.وأكد «السيد» في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الأطباء هم أكثر عرضة لعدوى الالتهاب السحائى نتيجة التعامل المباشر مع المرضى وسهولة انتقاله من المريض للطبيب، مضيفا أن ذلك يرجع لعدم توافر وسائل منع انتقال العدوى بالطريقة المثلى فى أغلب المستشفيات مع صعوبة تشخيص المرض فى بدايته لتشابه أعراضه مع أعراض بعض الأمراض المشهورة .وأوضح أن أعراض مرض التهاب السحائي هي ارتفاع في درجة الحرارة والصداع وتصلب الرقبة، وتشمل أيضًا الغثيان والقيء والهلوسة، وحدوث تشنجات .وحذر عضو مجلس نقابة الأطباء، من التعامل المباشر بدون استخدام جميع الاحتياطات الازمة من وساءل منع العدوى واتخاذ الوسائل الوقائية المتعارف عليها عند التعامل مع أى حالة اشتباه التهاب سحائى.وأكد على ضرورة إعادة النظر فى بدل العدوى للأطباء؛ لأنه لا يتناسب نهائيا مع المخاطر التى يتعرض لها الأطباء.كما قال الدكتور رامي الفقي، عضو نقابة الأطباء، واستشاري أطفال، ان مرض الالتهاب السحائي، عباره عن بكتريا خطيرة تصيب الغشاء السحائي بالمخ، مضيفًا انها اشد فتكا بالاطفال، و يؤدي إلى مضاعفات كفقدان السمع او البصر و الشلل، كلا علي حسب منطقة الإصابة بالمخ، وبالحالات الحرجة يؤدي إلى الوفاة.وأكد «الفقي»، في تصريحات لـ«صدى البلد»، ان مرض الالتهاب السحائي، يتم مكافحة من خلال مصل الحمي الشوكية، مضيفًا أن وزارة الصحة تقدمة مجانا للاطفال بالمدارس في السن المناسب لهم، ويقدم بشكل خاص من خلال المصل واللقاح.وأشار إلى أن الالتهاب السحائي موجودة وبنسبة صغيرة كالمعتاد، ويتم علاجها، مضيفًا أن سبب الإصابة يكون لعدم اخذ التطعيم في الوقت المناسب.كما أفاد عضو مجلس نقابة الأطباء بأن بكتريا الالتهاب السحائي تنتشر عن طريق الجهاز العصبي التنفسي، مشيرًا إلى عدم الانسياق وراء بلبلة الاشاعات علي مواقع التواصل الاجتماعي.وقال الدكتور سمير التوني، الامين العام المساعد السابق لنقابة الاطباء، انه يتم تطعيم الاطفال بالمجان في المدارس من التهاب السحائي، مضيفا ان وزارة الصحة تلتزم وخاصة بالتطعيمات الوبائية.واكد «التوني» في تصريحات لـ"صدى البلد" ان التهاب السحائي من اشد الامراض فتكا بالاطفال و التي تودى الوفاة في الحالات الخطرة، مضيفا أنه يتكون من التهاب بالاغشية المحيطه بالمخ.وأوضح الأمين العام المساعد السابق لنقابة الاطباء، ان الاصابة تأتي علي حسب المكان المتضرر بالمخ، ففقدان السمع و البصر والشلل ياتي نتيجة الاصابة بالحالات الحرجة.وأشار إلى أن تطعيمات الالتهاب السحائي تأخذ بالمدارس ضمن التطعيمات الدورية، مضيفا ان التطعيمات الوقائية تأخذ مسار جاد جدا من وزارة الصحة، ولكن يوجد بعض اولياء الامور يخافون علي ابنائهم من شكة الحقنة.واوضح التقرير الذي أعدّته الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، عن مرض الالتهاب السحائي، و أعراض المرض تشمل: ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، وصداع شديد، وتصلب عضلات الرقبة والظهر، وقد تمتد إلى تسمم الدم (بالنيسيريا السحائية) في 10 إلى 20% من الحالات.كما تتضمن الأعراض نتيجة الإصابة بالجراثيم مثل: الالتهاب الرئوي، والتهاب المفاصل.ووصف التقرير المرض بأنه التهاب الأغشية المغطية للمخ والنخاع الشوكي ويشمل السائل النخاعي، وقد يمتد الالتهاب إلى المادة السنجابية بالمخ محدثًا ما يسمى الالتهاب السحائي المخي الحاد، ويكون بسبب الإصابة بعدة ميكروبات مختلفة.وشدد التقرير على أن 95% من حالات الالتهاب السحائي البكتيري سببها: جراثيم النيسيريا السحائية، الإنفلونزا البكتيرية.وعن طرق انتقال العدوى، ذكر التقرير أن المرض ينتقل من الشخص المريض أو الحامل للمرض إلى الشخص السليم عن طريق الرذاذ أو استعمال الأدوية الخاصة بالمريض، خصوصًا في الأماكن المزدحمة ورديئة التهوية.وكان المركز القومي للتطعيمات، حذر الطلاب في المدارس والجامعات من الإصابة بعدوى الالتهاب السحائي، نتيجة التواجد في أماكن مزدحمة مغلقة وغير جيدة التهوية، خاصة أنه يتسبب في العديد من المضاعفات الخطرة المؤثرة على حياة وإنتاجية الشخص المصاب بشكل ملحوظ ومباشر جدًا، من جميع المراحل العمرية.