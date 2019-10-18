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أخبار البلد

5 خبراء عالميين و50 شركة متخصصة.. مؤتمر علمي لمناقشة تحديات صناعة الدواجن فى مصر

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:45 م
صناعة الدواجن
صناعة الدواجن
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جمال صلاح الدين
قال الإعلامي محمد غانم إن هناك 5 خبراء عالميين و50 شركة متخصصة يناقشون تحديات صناعة وتطوير مزراع الدواجن فى مصر، وذلك خلال فاعليات المؤتمر العلمى الثامن الذى تنظمه شركة الوطنية للدواجن بالعين السخنة.

وأضاف غانم، عبر فقرات برنامجه "الجدعان"، أن 5 خبراء عالميين يضعون حلولا لأزمات صناعة الدواجن بمشاركة 50 شركة مصرية فى المؤتمر السنوى الثامن التى تنظمه شركة الوطنية للدواجن ، لتوفير البروتين الأبيض بأعلى جودة وأرخص سعر.

وأوضح غانم أن الخبراء يناقشون أحدث أساليب إنتاج الكتكوت اللاحم لدعم مزارع الدواجن بداية من الكتكوت والجد وحتى المصنعات ، وهى الصناعة التى تتعدى استثماراتها 90 مليار جنيه، ويعمل بها 4 ملايين عامل.
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