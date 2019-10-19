مستقبل أسعار الذهب.. نواب البرلمان يتوقعون انخفاضا ملحوظا الفترة المقبلة.. ويؤكدون: يرتبط بسعر الدولار

الجوهري: تذبذب أسعار الذهب دليل ضعف الاقتصاد العالمي

اقتصادية النواب تتوقع تراجع أسعار الذهب الفترة المقبلة لهذا السبب

برلماني: الاعتماد على احتياطى الذهب أدى لارتفاع سعره







سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة ارتفاعا طفيفا بلغ حوالي جنيه عن اسعار امس الخميس، حيث وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لـ 680 جنيها وذلك وفق موقع "جولد برايس توداي" المتخصص.



وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة نحو 777 جنيها.



وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 583 جنيها ، بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 نحو 453 جنيها.



وسجل سعر الجنيه الذهب 5435 جنيها بارتفاع 4 جنيهات عن أمس، وكيلو الذهب نحو 680,480 ألف جنيه و أوقية الذهب عيار 21 نحو 5,435 ألف جنيه.



أكد النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أن تذبذب أسعار الذهب، يدل على أن هناك عدم استقرار في الاقتصاد العالمي ككل، وهناك حالة من الضعف تسيطر عليه.



وقال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان في تصريحات خاصة،: إن "التذبذب في الأسعار العالمية إشارة قوية على أن هناك حالة من عدم الاستقرار يعيشها اقتصاد الدول الكبرى، وهذا ينعكس بشكل كبير على اقتصاد الدول النامية، لكن هذا لم يحدث في مصر، فهي تمر بحالة تعافي كبيرة".



وأضاف النائب عاطف مخاليف أنه مع تعافي الاقتصاد العالمي، سوف تزداد أسهم مصر الاقتصادية عالميًا، ويحقق ازدهارًا كبيرًا، لاسيما في ظل التنبؤات الكبيرة المبنية على مؤشرات واقعية، والتي تقول بأن الاقتصادي المصري سوف يكون من أقوى اقتصادات العالم.



وتحدث عضو البرلمان على مستقبل أسعار الذهب، مشيرًا إلى أنه لا يمكن توقع حاليا الأسعار الذي يثبت عليها، ارتفاعًا وانخفاضًا.



من جانبه، توقع النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، تراجع أسعار الذهب الفترة المقبلة، بعد التذبذب الذي صاحبه خلال الفترة الأخيرة.



وقال النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن "تباطؤ الأسواق العالمية وهذا يجعل هناك ضعف في التجارة والاستثمار، مما يؤثر بدوره على أسعار الذهب، مشيرًا إلى أن تأثر الذهب بالتجارة والاستثمار، يأتي لكونه شئ أساسي في التعاملات.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إلى أنه من أسباب تأثر أسعار الذهب، أن الدول التي تتعامل مع الذهب كاحتياطي نقدي، تبدأ في بيعه، إلى جانب سعر العملات الأجنبية في مصر.



وأكد عمرو الجوهري على استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر حال استمر سعر الدولار في التراجع.



كشف النائب حسن السيد ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، عن أسعار الذهب يتحكم فيها الارتباط بالسوق العالمى نتيجة الصراع التجارى المستمر بين أمريكا والصين.



وأشار "السيد"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن الصين اعتمدت على احتياطي الذهب بشكل رئيسي وليس الدولار، مما جعل الصين تجمع الذهب من العالم ولا تعتمد على الدولار كاحتياطى، باعتبار أن الذهب هو الملاذ الآمن.