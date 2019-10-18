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رياضة

ناشئات سلة الأهلي يفزن على 6 أكتوبر 74-27

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:35 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
فاز فريق مرتبط 18 سنة لكرة السلة للناشئات، بالنادي الأهلي، على نظيره فريق 6 أكتوبر اليوم، الجمعة، بنتيجة 74-27، ضمن منافسات دوري المرتبط.

أقيمت المباراة على صالة نادي 6 أكتوبر، وشهدت سيطرة من فريق الناشئات على مجريات المباراة، بعد التفوق الجماعي والمرتدات.

يذكر أن الأهلي فاز في المباراة السابقة علي 6 أكتوبر، بنتيجة 94-16، في دوري المرتبط.

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