ناشئات سلة الأهلي يفزن على 6 أكتوبر 74-27

فاز فريق مرتبط 18 سنة لكرة السلة للناشئات، بالنادي الأهلي، على نظيره فريق 6 أكتوبر اليوم، الجمعة، بنتيجة 74-27، ضمن منافسات دوري المرتبط.



أقيمت المباراة على صالة نادي 6 أكتوبر، وشهدت سيطرة من فريق الناشئات على مجريات المباراة، بعد التفوق الجماعي والمرتدات.



يذكر أن الأهلي فاز في المباراة السابقة علي 6 أكتوبر، بنتيجة 94-16، في دوري المرتبط.



