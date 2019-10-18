500 مليون جنيه استثمارات سعودية فى قطاع صناعة الدواجن بمصر

قال الإعلامي محمد غانم إن المملكة السعودية ستضخ 500 مليون جنيه فى صناعة الدواجن بمصر من خلال شركة دواجن الوطنية العملاقة ، والذى أسسها الشيخ سليمان الراجحى ، بهدف مضاعفة طاقة انتاج العنابر ومجزر الدواجن تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لخفض تكلفة انتاج الدواجن بالسوق المحلى .



وقال عبد الله بن سعود الرئيس التنفيذى للشركة، للأعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه" الجدعان"، أن شركة دواجن الوطنية السعودية ملتزمة التزامًا كاملًا بتوفير الدواجن للسوق المصرى بأقل الأسعار ، وذلك ضمن أهدافها الكبرى لتحقيق الآمن الغذائى العربى .



وأوضح عبد الله ، أن شركة دواجن الوطنية حققت الأكتفاء الذاتى بالمملكة السعودية لأنها تضم أفضل خبراء العالم وتعتمد على سلالات شركة كوب العالمية والتى تتميز بغزارة الإنتاج ومقاومة الأمراض وبلغت طاقتها الإنتاجية 2 مليون كتكوت يوميًا ، و5 مليون أم سنويًا .



يذكر أن شركة الدواجن السعودية فى المملكة عبارة عن وقف خيرى ضخم وليست شركة أستثمارية .