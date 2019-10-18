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أخبار البلد

500 مليون جنيه استثمارات سعودية فى قطاع صناعة الدواجن بمصر

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:28 م
مصر والسعودية
مصر والسعودية
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جمال صلاح الدين
قال الإعلامي محمد غانم إن المملكة السعودية ستضخ 500 مليون جنيه فى صناعة الدواجن بمصر من خلال شركة دواجن الوطنية العملاقة ، والذى أسسها الشيخ سليمان الراجحى ، بهدف مضاعفة طاقة انتاج العنابر ومجزر الدواجن تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لخفض تكلفة انتاج الدواجن بالسوق المحلى .

وقال عبد الله بن سعود الرئيس التنفيذى للشركة، للأعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه" الجدعان"، أن شركة دواجن الوطنية السعودية ملتزمة التزامًا كاملًا بتوفير الدواجن للسوق المصرى بأقل الأسعار ، وذلك ضمن أهدافها الكبرى لتحقيق الآمن الغذائى العربى .

وأوضح عبد الله ، أن شركة دواجن الوطنية حققت الأكتفاء الذاتى بالمملكة السعودية لأنها تضم أفضل خبراء العالم وتعتمد على سلالات شركة كوب العالمية والتى تتميز بغزارة الإنتاج ومقاومة الأمراض وبلغت طاقتها الإنتاجية 2 مليون كتكوت يوميًا ، و5 مليون أم سنويًا .

يذكر أن شركة الدواجن السعودية فى المملكة عبارة عن وقف خيرى ضخم وليست شركة أستثمارية .
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