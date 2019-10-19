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محافظات

حزب مستقبل وطن بالسويس يكرم أبطال فيلم الممر وأبطال المقاومة الشعبية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
حزب مستقبل وطن بالسويس
حزب مستقبل وطن بالسويس يكرم ابطال فيلم الممر وابطال المقاومة
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حسن غنيمة
كرم حزب مستقبل وطن بالسويس، برئاسة المحاسب أحمد خسانة أمين الحزب أبطال فيلم الممرر  ورموز أبطال المقاومة الشعبية منهم عبد المنعم قناوى ومحمود الجلاد وسادات غريب فى الاحتفالية التى نظمها الحزب بمناسبة أعياد أكتوبر وعيد السويس القومى بإحدى القاعات بكورنيش السويس القديم.

بحضور سعيد محمد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس ورمضان أبو الحسن رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية وعزيزة يوسف مدير فرع هيئة العامة لتعليم الكبار فرع السويس واللواء محمد مرسى وأعضاء جميعتى متحدى الإعاقة والصم والبكم.

كرم الحزب أبطال فيلم الممر،  محمود حافظ ومحمد الأحمدى وخالد محروس والفنان محمد البياع ومدير الإنتاج حسام الفضالى.

وألقى أبطال فيلم الممر كلمة أكدوا فيها سعادتهم عن مشاركتهم فى هذا الفيلم واعتبروه فخرا لهم، مشيرين إلى أن الفيلم حقق هدفه فى توصيل حجم التضحيات التى قام بها أبطال الجيش المصرى فى معركة النصر.

تناول عبد المنعم قناوى أحد أبطال المقاومة الشعبية بحرب أكتوبر ٧٣، عن ذكرياتهم في معركة النصر ودور المقاومة الشعبية فى الحرب والصعوبات التي واجهتهم خلال المعركة.

واختتمت الاحتفالية بتكريم المحاسب أحمد خسانة أمين الحزب أبطال فيلم الممر وأبطال المقاومة الشعبية من أبرزهم البطل عبد المنعم قناوى و محمود الجلاد أسر شهداء الجيش والشرطة.
حزب مستقبل وطن بالسويس يكرم أبطال فيلم الممر وأبطال المقاومة الشعبية
حزب مستقبل وطن بالسويس يكرم أبطال فيلم الممر وأبطال المقاومة الشعبية
حزب مستقبل وطن بالسويس يكرم أبطال فيلم الممر وأبطال المقاومة الشعبية
حزب مستقبل وطن بالسويس يكرم أبطال فيلم الممر وأبطال المقاومة الشعبية
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