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أخبار البلد

عودة علي عبدالعال إلى القاهرة من مشاركته في أعمال البرلمان الدولي بـ صربيا

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:41 م
على عبدالعال
على عبدالعال
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نورهان خفاجي
عاد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى القاهرة ، مساء اليوم الجمعة، علي رأس وفد بعد مشاركته في أعمال الدورة الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقدت في بلجراد عاصمة جمهورية صربيا في الفتر من 13 الي 17 أكتوبر الجاري.

وشارك رئيس مجلس النواب خلال أعمال الجمعية فى خمسة اجتماعات للجنة التنفيذية للاتحاد  والاجتماع التنسيقى للمجموعة البرلمانية العربية واجتماع الفريق الاستشارى رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف وجلسات الجمعية العامة المتعددة وأربعة اجتماعات للمجلس الحاكم للاتحاد بالإضافة إلى الجلسة الختامية.

والتقي الدكتور علي عبد العال مع رؤساء برلمانات صربيا والجزائر وشيلى وقبرص ومالاوى والنمسا وأوغندا وكينياوتبادل وجهات النظر معهم لتوحيد الرؤي البرلمانية تجاه بعض القضايا التي تهم المصالح المصرية بالاضافة الي تعزيز مجالات التعاون على الصعيد البرلمانى والتنسيق وتبادل وجهات النظر فى القضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وحضر أعمال الاتحاد البرلماني الدولي أكثر من 1700 شخص يمثلون وفود برلمانية لـ 140 دولة منهم ما يزيد على 70 رئيس برلمان.

وضم الوفد المرافق لرئيس مجلس النواب المستشار محمود فوزى عبدالبارى أمين عام المجلس والنواب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية ومارجريت عازر وكيلة لجنة حقوق الإنسان والدكتورة رانيا علوانى وحسن عمر حسنين ومحمود رشاد موسى.
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