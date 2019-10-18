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أخبار البلد

لأول مرة فى مصر.. أعلاف دواجن بالطحالب البحرية

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:40 م
اعلاف الدواجن
اعلاف الدواجن
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جمال صلاح الدين
نجحت شركة مصرية متخصصة فى انتاج الأعلاف الحيوانية والداجنة والسمكية فى انشاء أحدث مصنع فى مصر والمنطقة العربية يستخدم الطحالب المائية فى تصنيع الأعلاف بطاقة 4 آلاف طن يوميًا للدواجن و500 طن للأسماك بخلاف الأعلاف الحيوانية عالية القيمة.

وقال المهندس تامر القصبى، رئيس مجلس الشركة، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان"، أن المصنع بمدينة جمصة لسهولة استيراد مدخلات الأعلاف وتصدير الأعلاف المصرية التى يتهافت عليها اسواق العالم، لافتا الى ان مساحة المصنع 26 ألف متر ويعمل بأحدث نظم التصنيع الأوروبية التى تعتمد على الطحالب فى تصنيع أعلاف الماشية والدواجن بشكل أمن وبأعلى جودة عالمية.

وأضاف القصبى أن الشركة لديها فرق الدعم الفنى لمساعدة المربين على الوصول لأعلى معدل تحول غذائى فى أقل مدة ممكنة، مشيرًا الى انه يتم الانتهاء من مجمع صوامع عملاقة لتخزين المحاصيل ومدخلات الأعلاف.
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