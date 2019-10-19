قاتل بلا رحمة يلقي جثة امرأة في القمامة والكاميرا تفضحه.. شاهد

كشفت الشرطة في ولاية "كولورادو" الأمريكية عن مقطع فيديو صادم يرصد اللحظة التي أقدم فيها شاب بلا رحمة على إخراج حقيبة تحتوي بداخلها على جثة سيدة من صندوق سيارة، قبل أن يقوم بإلقائها في القمامة في مشهد تقشعر له الأبدان.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها إن ذلك الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس في مدينة "بويبلو" بولاية "كولورادو"؛ وتم استدعاء الشرطة إلى المنطقة بعد قرابة ساعتين من الواقعة، في أعقاب ورود بلاغ بشأن العثور على حقيبة مثيرة للشبهات في القمامة؛ وعند قيام الضباط بفتح هذه الحقيبة، اكتشفوا جثة الضحية بداخلها.



وفي بداية الفيديو الخاص بالواقعة، والذي سجلته كاميرا مراقبة بالمنطقة وكشفت عنه الشرطة يوم الخميس، يظهر المشتبه به وهو يتوقف بسيارته بجوار مكب النفايات، ويتوجه نحوه ويقوم بفتح غطائه، قبل أن يتوجه ناحية صندوق سيارته ويخرج حقيبة كبيرة منه، ويحملها ويلقيها في القمامة، ثم يسارع بالعودة إلى سيارته وينطلق بها.



وطالب المحققون أي شخص لديه معلومات بشأن المشتبه به بالتواصل معهم؛ ولم يتم بعد الكشف عن هوية الضحية أو عن ملابسات الجريمة.





