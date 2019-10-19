Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

قاتل بلا رحمة يلقي جثة امرأة في القمامة والكاميرا تفضحه.. شاهد

السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:41 ص
صدى البلد
Advertisements
هدير علاء
كشفت الشرطة في ولاية "كولورادو" الأمريكية عن مقطع فيديو صادم يرصد اللحظة التي أقدم فيها شاب بلا رحمة على إخراج حقيبة تحتوي بداخلها على جثة سيدة من صندوق سيارة، قبل أن يقوم بإلقائها في القمامة في مشهد تقشعر له الأبدان.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها إن ذلك الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس في مدينة "بويبلو" بولاية "كولورادو"؛ وتم استدعاء الشرطة إلى المنطقة بعد قرابة ساعتين من الواقعة، في أعقاب ورود بلاغ بشأن العثور على حقيبة مثيرة للشبهات في القمامة؛ وعند قيام الضباط بفتح هذه الحقيبة، اكتشفوا جثة الضحية بداخلها.

وفي بداية الفيديو الخاص بالواقعة، والذي سجلته كاميرا مراقبة بالمنطقة وكشفت عنه الشرطة يوم الخميس، يظهر المشتبه به وهو يتوقف بسيارته بجوار مكب النفايات، ويتوجه نحوه ويقوم بفتح غطائه، قبل أن يتوجه ناحية صندوق سيارته ويخرج حقيبة كبيرة منه، ويحملها ويلقيها في القمامة، ثم يسارع بالعودة إلى سيارته وينطلق بها.

وطالب المحققون أي شخص لديه معلومات بشأن المشتبه به بالتواصل معهم؛ ولم يتم بعد الكشف عن هوية الضحية أو عن ملابسات الجريمة.


قاتل بلا رحمة يلقي جثة امرأة في القمامة والكاميرا تفضحه.. شاهد
قاتل بلا رحمة يلقي جثة امرأة في القمامة والكاميرا تفضحه.. شاهد
قاتل بلا رحمة يلقي جثة امرأة في القمامة والكاميرا تفضحه.. شاهد
قاتل بلا رحمة يلقي جثة امرأة في القمامة والكاميرا تفضحه.. شاهد
قاتل بلا رحمة يلقي جثة امرأة في القمامة والكاميرا تفضحه.. شاهد
قاتل بلا رحمة يلقي جثة امرأة في القمامة والكاميرا تفضحه.. شاهد
قاتل بلا رحمة يلقي جثة امرأة في القمامة والكاميرا تفضحه.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المتهم بإطلاق النار داخل مسجد في النرويج ينفي التهم الموجهة ضده

ترشيحاتنا

مش هتصدق.. 3 طرق تخلصك تمامًا من انسداد المصارف

إطلالة فخمة.. رضوى الشربيني تبهر متابعيها بـ لوك جديد

نسيت كتابها.. تعليم كفر الشيخ يوضح سبب احتجاز تلميذة في مدرستها

بالجينز المقطع.. شاهد أحدث إطلالة لزوجة ماجد المصري

سر التوابيت المرصوصة.. الصغير يكشف تاريخ العساسيف وكيف غير الطاعون طرق الدفن فيها

بعشق تفاصيلك لـ نجوى كرم تتجاوز 3.5 مليون مشاهدة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حافية القدمين.. أليساندرا أمبروسيو في جلسة تصوير جديدة

عروس نجل هاني شاكر تشعل إنستجرام بفستان زفافها

بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر