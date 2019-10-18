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أخبار العالم

الشرطة البريطانية تعتقل رجلا في مانشستر بعد بلاغات عن وجود مسلح بسكين

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:39 م
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
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رويترز
اعتقلت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة رجلا بعد أن تلقت بلاغات عن وجود مسلح بسكين في مركز أرانديل في مدينة مانشستر، لكن الشرطة قالت إنه لا يوجد خطر في المدينة.

وقالت الشرطة "قوات الشرطة موجودة في مركز أرانديل (للتسوق) في مانشستر بعد بلاغات عن رجل معه سكين... وصل الضباط واعتقلوا رجلا واصطحبوه للاستجواب".

وأضافت الشرطة "لم ترد تقارير عن إصابات... لا نعتقد أن الأمر يشكل مزيدا من الخطر على السكان".
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