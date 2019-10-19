ناسا: مشاركة المصريين في الهاكاثون يزداد عامًا عن الآخر

قال أحمد عبد القادر - رئيس قسم تطبيقات ناسا الفضائية 2019، إن عدد المشاركين في المسابقة العالمية (الهاكاثون) لتطبیقات الفضاء التابعة لوكالة ناسا، قد زاد بشكل كبير عن السنوات الماضية، متابعا: "نأمل أن تكون هذه النسخة هذا العام مميزة عن الأعوام الماضية ".



وأضاف عبد القادر، أن هذا العام يوجد مشاركة دولية يتبع من خلالها أبرز الحلول التي ستقدم وبالتالي تطبيقها على أرض الواقع، إدارة المسابقة فتحت باب التقدم منذ سبتمبر الماضي، وإعلان المشاركين إمكانية الترشح حيث يجتمع كل مجموعة كفريق ويتم تصفية المتقدمين حتى المسابقة النهائية التي تقام على مدار اليومين.



وافتتحت اليوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، المسابقة العالمیة (الهاكاثون) لتطبیقات الفضاء التابعة لوكالة ناسا والذي ينعقد خلال یومي ١٩ - ١٨ من أكتوبر الحالي، والتي يقوم بتنظيمها رابطة الشباب بالجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات بمصر(IEEE Young Professionals) للسنة الخامسة على التوالي.



شهد اليوم إقبال كبير من المشاركين في المسابقة وصل العشرات من جميع محافظات الجمهورية ، حيث تقام فعاليات المسابقة

هذا العام بالجامعة الأمریكیة في القاهرة، تحت رعاية السفارة الأمریكیة بالقاهرة.



وتعد تلك المسابقة ً جانبا من قسم علوم الأرض التابع لوكالة ناسا، وهو الحدث التكنولوجي الذي يعتمد على المواهب والمبادرة

من المتطوعین، ویشترك فیها الآلاف ً سنویا من جمیع أنحاء العالم للعمل مع وكالة ناسا حول بناء حلول مبتكرة للتحديات التي نواجهها على الأرض وفي الفضاء باستخدام البيانات مفتوحة المصدر.