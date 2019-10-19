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طفل أمام الحضارة المصرية.. أستاذ فلسفة يكشف رؤية أفلاطون للحضارة الغربية.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
الحضارة المصرية
الحضارة المصرية
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عمرو ممدوح
كشف الدكتور رضا الدقيقي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عن أهمية كتاب جمهورية أفلاطون، وما له من دور في خلق مدينة فاضلة، خاصة بعدما جرب أفلاطون العديد من أنظمة الحكم التي وجدها جميعا لا ترقى إلى خلق مدينة فاضلة تخدم الفرد والمجتمع.

وأضاف "الدقيقي" في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية TeN، أن أفلاطون لم يرض منذ نشأته الإنضمام إلى معسكر السفسطائيين، وقرر أن يتتلمذ على يد معلمه الكبير سقراط لتأكده أن سقراط قادرا على منح العقل قيمته الحقيقية التي يستحقها في إنشاء وتكوين المدينة الفاضلة.

وأوضح أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن نظرية أفلاطون نحو المدينة الفاضلة جاءت بعد تجربته للعديد من الأنظمة، والتي وجدها أنظمة فاشلة في تحقيق مجتمع مثالي فاضل، حتى أن نظريته للمدينة الفاضلة نبعت قبل سفره للخارج بعد وفاة معلمه سقراط.

وأكد أن أفلاطون قدم إلى مصر ودرس العلم بها، واستقر خلال فترة تواجده في مصر في منطقة عين شمس، لافتا إلى أنه دافع بعد ذلك عن الحضارة المصرية والشرقية بشكل عام، لافتا إلى أن أفلاطون وصف المجتمعات الغربية بانها بمثابة طفل أمام الحضارة المصرية والشرقية لما انبهر به في تلك الحضارة.
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