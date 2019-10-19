ماهر مقلد يكشف سيناريوهات خروج لبنان من أزمة التظاهرات

ان التظاهرات فى لبنان قد تتصاعد الفترة القادمة ووسيانريوهات الخروج من تلك الأزمة يتركز فى تقدم الحكومة اللبنانية بإستقالته، وذلك الوضع الأقرب وسط مستقبلها الغامض، وتتحول لحكومة تصريف أعمال وسط مطالبة المتظاهرين بحل الحكومة.





وأضاف ماهر مقلد بأنه ذلك سوف ينتج عنه عمل انتخابات نيابية جديدة والتى تشمل رئيس الجمهورية ايضا وكذلك مجلس النواب، وذلك بعد الغضب الشديد من المواطنين تجاه ذلك.



وأكد ماهر مقلد أن الأحداث التى تشهدها لبنان حاليا من خروج تظاهرات فى كافة أنحائها جاءت نتيجة خلافات سياسية كبيرة ولما تشهده البلاد من أزمات على عدة مستويات.



وأضاف مقلد فى تصريحات صحفية خاصة لـ «صدى البلد» العديد من مواطني لبنان خرجوا رفضا لسياسات التيار الوطنى الحر الذي يقوم بتشكيل أغلبية الحكومة اللبنانية والذى يتبع له رئيس الجمهورية ميشيل عون، وأنهم يحظون بتمثيل الوزارات الهامة فى الحكومة منها الخارجية والكهرباء والطاقة والوزارات ذات السيادة.



وأكد: ان رفض المواطنين لذلك جاء بعد قيام التيار الوطنى الحر بحركة تعيينات كبيرة لأنصاره فى الوظائف الهامة فى البلاد وذلك للتأثير على قرارات الحكومة بشكل عام، مما أثار ذلك حالة من الغضب الشديد لديهم ودفعهم للخروج للتظاهر ضد ذلك.



واوضح: ان لبنان تعانى من ازامات كبيرة على رأسها ارتفاع الدين العام الذي يصل فوائده فى اليوم الواحد إلى 15 مليون دورلار وذلك رقم كبير للغاية على دولة لبنان، وكذلك فشل الحكومة فى حل مشاكل الطاقة والوقود والكهرباء والتى تشكل عبىء كبير على الحكومة بقيامها باستيراد تلك الخدمات من الخارج لتلبية احتياجات مواطنيها، وذلك لعدم قيام لبنان باستخراج الغاز من المياه الإقليمية اللبنانية وذلك لوجود مشكلة فى ترسيم الحدود فى البحر المتوسط مع سوريا.



واكد: أن تلك التظاهرات بدات بدعوة من الحزب الاشتراكي الذى يتزعمه وليد جنبلاط، فى ساحة الشهداء وسط بيروت وخرج على إثرها الممواطنين وشارك بها وزراء ومسئولين مؤيدين لتلك التظاهرات، وذلك بعد اعلان جبران بسيل وزير الخارجية زيارته لسوريا وهذا ما اعتبروه موقف فردي ولم يتشاور فيه مع اعضاء الحكومة واعتبروه بذلك بانه يستجدى السلطة من سوريا، والذي يطمح مستقبلا فى رئاسة الجمهورية اللبنانية.



واكد: ان هناك أسباب أخري لاندلاع تلك التظاهرات فى مختلف المناطق بلبنان على راسها قيام الحكومة بالتوسع فى فرض الضرائب على المواطنين فى عدة خدمات تقدمها للحكومة، وأن السبب الذى كان القشة التى قصمت ظهر البعير هو فرض ضرائب بما يعادل 6 دولارات شهريا على خدمة الواتس اب.



وأضاف: ان المواطنين خرجوا التظاهرات بطريقة سلمية فى البداية وسرعان ما تحولت إلى قيامهم باشعال اطارات السيارات وانتهاج اساليب عنف ضدر رجال الأمن الذي اصيب عدد منهم خلال ذلك، وأن تلك التظاهرات اقتربت لأول مرة فى التاريخ من مكاتب خدمات أعضاء مجلس النواب والتى يتعتبر لها قدسية كبيرة وتعتبر من الاماكن التى يمنع الاقتراب منها اطلاقا، وفى مدينة "صور" اقترب المتظاهرين من ضريح الإمام موسى الصدر المرجعى الشيعي والزعيم الروحي لحركة أمل التى يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري والعبث به وكذلك العبث بمجسم لنبيه برين والذى لم يجرؤ احد من قبل على القيام بذلك.



وتابع: مقلد بان الفرقاء السياسين وهم حزب الكتائب الذى يتزعمه سامي الجميل، وحزب القوات برئاسة الدكتور سمير جعجع، والحزب التقدمى الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط، وبولا يعقوبيان التى تنتمى للحراك المدني، خرجوا بتصريحات تؤيد تلك التظاهرات نظرا لفشل الحكومة فى تلبية احتياجات المواطنين.



وقال: أن رئيس وزراء لبنان الشيخ سعد الحرير خرج بتصريحات تليفزيونية باعطاء مهلة 72 ساعة للوصول لحلول لتلك الازمات، كذلك رئيس الجمهورية ميشيل عون صرح بضرورة تهدئة الأمور، وكذلك تصريحات وزيرالخارجية التى قال فيها بان هناك أيادي خفية تعبث باستقرار لبنان وتسعى لزعزعة ذلك الاستقرار التى شهدته تلك الفترة الماضية وان ذلك يؤدي إلى سقوط الحكومة وصعوبة تشكيل حكومة فى الفترة القادمة عقب ذلك.



قال الكاتب الصحفى ماهر مقلد مدير تحرير جريدة الأهرام والخبير فى الشئون اللبنانية،