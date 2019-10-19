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رياضة

صدمة .. أزمة فى القلب وراء عدم انضمام كوكا لـ فيورنتينا وبازل وبنفيكا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:11 ص
أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا
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حسن العمدة
أكد أحمد حسن كوكا، لاعب منتخب مصر، أن مشكلة بالقلب أدت لفشل انضمامه إلى بنفيكا وبازل وفيورنتينا.‏

وقال كوكا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "وقعت في بنفيكا بشكل ‏نهائي وكنت مسافر مع إديرسون حارس مانشستر سيتي البرازيلي لكي نمضي للفريق".‏

وأكمل : "طلبوا إعادة الاختبار الطبي لوجود مشكلة في القلب بسبب عيب مولود بيه، لم يكن شيئا خطيرا لكن كان يجب ‏إجراء عملية، ففعلتها ولم أقل لأهلي".‏

وأضاف : "كان هناك أندية أخرى تتفاوض معي لكنها حذروا من الحديث عن مشكلة القلب، من بينهم بازل السويسري ‏وفيورنتينا الإيطالي".‏

وأتم : "رئيس سبورتنج براجا رفض رحيلي إلى لاتسيو الإيطالي بالفترة الماضية، كان لدي عامين في عقدي، والعام القادم ‏مضيت عليه لكي يتركني أرحل لأولمبياكوس اليوناني".‏
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