صدمة .. أزمة فى القلب وراء عدم انضمام كوكا لـ فيورنتينا وبازل وبنفيكا

أكد أحمد حسن كوكا، لاعب منتخب مصر، أن مشكلة بالقلب أدت لفشل انضمامه إلى بنفيكا وبازل وفيورنتينا.‏



وقال كوكا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "وقعت في بنفيكا بشكل ‏نهائي وكنت مسافر مع إديرسون حارس مانشستر سيتي البرازيلي لكي نمضي للفريق".‏



وأكمل : "طلبوا إعادة الاختبار الطبي لوجود مشكلة في القلب بسبب عيب مولود بيه، لم يكن شيئا خطيرا لكن كان يجب ‏إجراء عملية، ففعلتها ولم أقل لأهلي".‏



وأضاف : "كان هناك أندية أخرى تتفاوض معي لكنها حذروا من الحديث عن مشكلة القلب، من بينهم بازل السويسري ‏وفيورنتينا الإيطالي".‏



وأتم : "رئيس سبورتنج براجا رفض رحيلي إلى لاتسيو الإيطالي بالفترة الماضية، كان لدي عامين في عقدي، والعام القادم ‏مضيت عليه لكي يتركني أرحل لأولمبياكوس اليوناني".‏