صدمة .. أزمة فى القلب وراء عدم انضمام كوكا لـ فيورنتينا وبازل وبنفيكا

أكد أحمد حسن كوكا، لاعب منتخب مصر، أن مشكلة بالقلب أدت لفشل انضمامه إلى بنفيكا وبازل وفيورنتينا.
وقال كوكا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "وقعت في بنفيكا بشكل نهائي وكنت مسافر مع إديرسون حارس مانشستر سيتي البرازيلي لكي نمضي للفريق".
وأكمل : "طلبوا إعادة الاختبار الطبي لوجود مشكلة في القلب بسبب عيب مولود بيه، لم يكن شيئا خطيرا لكن كان يجب إجراء عملية، ففعلتها ولم أقل لأهلي".
وأضاف : "كان هناك أندية أخرى تتفاوض معي لكنها حذروا من الحديث عن مشكلة القلب، من بينهم بازل السويسري وفيورنتينا الإيطالي".
وأتم : "رئيس سبورتنج براجا رفض رحيلي إلى لاتسيو الإيطالي بالفترة الماضية، كان لدي عامين في عقدي، والعام القادم مضيت عليه لكي يتركني أرحل لأولمبياكوس اليوناني".
وقال كوكا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "وقعت في بنفيكا بشكل نهائي وكنت مسافر مع إديرسون حارس مانشستر سيتي البرازيلي لكي نمضي للفريق".
وأكمل : "طلبوا إعادة الاختبار الطبي لوجود مشكلة في القلب بسبب عيب مولود بيه، لم يكن شيئا خطيرا لكن كان يجب إجراء عملية، ففعلتها ولم أقل لأهلي".
وأضاف : "كان هناك أندية أخرى تتفاوض معي لكنها حذروا من الحديث عن مشكلة القلب، من بينهم بازل السويسري وفيورنتينا الإيطالي".
وأتم : "رئيس سبورتنج براجا رفض رحيلي إلى لاتسيو الإيطالي بالفترة الماضية، كان لدي عامين في عقدي، والعام القادم مضيت عليه لكي يتركني أرحل لأولمبياكوس اليوناني".