نجم منتخب مصر يبكي على الهواء.. تفاصيل

قال أحمد حسن كوكا، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والمحترف في صفوف فريق سبورتنج براجا البرتغالي، إنه تلقى خبر وفاة والدته قبل أحد المباريات المهمة لفريقه البرتغالي.





وأضاف كوكا، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه كان يجرى عملية استشفاء في النادي وأخبره شقيقه بوفاة والده ولم يكن مصدق ما حدث.



