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رياضة

نجم منتخب مصر يبكي على الهواء.. تفاصيل

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:50 ص
أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا
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محمد رشاد
قال أحمد حسن كوكا، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والمحترف في صفوف فريق سبورتنج براجا البرتغالي، إنه تلقى خبر وفاة والدته قبل أحد المباريات المهمة لفريقه البرتغالي.

وأضاف كوكا، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه كان يجرى عملية استشفاء في النادي وأخبره شقيقه بوفاة والده ولم يكن مصدق ما حدث.

وتابع أحمد حسن كوكا باكيا على الهواء،، أن المدير الفني لفريقه البرتغالي أبلغه بأنه لا يمانع في سفره إلى مصر أو أن يكون خارج صفوف المباراة المقبلة، وعنما وصل إلى المنزل تذكر أن والده كان أكثر شيء يحب أن يشاهده وهو يلعب داخل الملعب وعندما يسجل الأهداف ولذلك قرر أن يخوض المباراة ويسجل هدفا يمنحه لروح والده.
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