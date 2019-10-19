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مرأة

بالجينز المقطع.. شاهد أحدث إطلالة لزوجة ماجد المصري

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:06 ص
صدى البلد
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رشا عوني
نشرت رانيا أبو النصر زوجة النجم ماجد المصري مجموعة صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت رانيا أبو النصر بإطلالة كاجوال شبابية بسيطة، واختارت بنطال جينز مفتوح على الركبة، مع توب ابيض وجاكيت اسود فرو.

واختارت رانيا أبو النصر مجموعة ٱكسسوارات فضية ،مع عقد على الرقبة وأسوارة باليد وخاتم مفتاح الحياة، وتألقت بنظارة شمسية مع حقيبة صغيرة بالأبيض والأسود.
بالجينز المقطع.. شاهد أحدث إطلالة لزوجة ماجد المصري
بالجينز المقطع.. شاهد أحدث إطلالة لزوجة ماجد المصري
بالجينز المقطع.. شاهد أحدث إطلالة لزوجة ماجد المصري
بالجينز المقطع.. شاهد أحدث إطلالة لزوجة ماجد المصري
بالجينز المقطع.. شاهد أحدث إطلالة لزوجة ماجد المصري
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