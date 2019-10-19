بعد أزمة بيرنلي.. ريال مدريد يترقب صلاح وماني في ميركاتو الصيف

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد ، يتابع الوضع الحالي بين المصري محمد صلاح ، والسنغالي ساديو ماني ، جناحا نادي ليفربول الإنجليزي ، تمهيدًا للتعاقد مع أحدهما الصيف القادم.





وأضافت الصحيفة أن الوضع حاليًا متوتر بين اللاعبين ، وذلك بعد الأزمة الأخيرة بين اللاعبين في المباراة أمام نادي بيرنلي في الدوري الإنجليزي، حين رفض صلاح تمرير الكرة لماني ، ليغضب ماني أثناء تغييره ، وهو الأمر الذي لقطته عدسات المصورين.





وأكملت الصحيفة أن النادي يترقب الوضع الحالي بين اللاعبين ، وأن النادي مستعد للتوقيع مع أي منهما في الميركاتو الصيفي القادم.



