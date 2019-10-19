ترتيب الدوري المصري الممتاز.. بعد نهاية مباريات أمس

حقق فريق الكرة الأول بنادي حرس الحدود الفوز على منافسه فريق الاسماعيلي بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت اليوم باستاد الإسماعيلية في إطار الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز.



كما انتهت مباراة فريقي الإتحاد السكندري ووادي دجلة، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما وذلك في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.



وجاء ترتيب الدوري المصري كاملًا كالاتي: