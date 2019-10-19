كوكا: شاركت في 10 مباريات مع المنتخب كأساسي ولا التفت للانتقادات

برر أحمد حسن كوكا، لاعب منتخب مصر، قلة أهدافه مع الفراعنة بأنه لا يشارك بصفة أساسية.‏



وقال كوكا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لو شاركت 25 مباراة ‏بشكل أساسي وسجلت 5 أهداف فقط فهذا رقم سيئ للغاية، لكني بدأت أساسيا 10 مباريات فقط".‏



وأكمل : "متقبل انتقادات الجماهير ويجب احترامها، لكني أشعر بالإنزعاج عندما اتلقى انتقادات عنيفة من بعض اللاعبين، ‏وليس من طبعي متابعة هذا الكلام لكي لا اتأثر داخل الملعب".‏



وأضاف : "هناك لاعب قديم قال لماذا كوكا انضم لمنتخب مصر في أمم إفريقيا هذا العام، بالرغم من إنني سجلت 15 هدفا ‏مع أولمبياكوس بجانب هدفين في الدوري الأوروبي ومثلهما في الكأس، وقال بأنني لم اقدم مباراة جيدة مع المنتخب منذ 4 سنوات".‏



وأتم : "حسام غالي كان يتحدث معنا بأنه لا يجب أن نصنع مشاكل ويجب أن نعرف قيمة قميص منتخب مصر، فمن الهام ‏أن يعطيك المدرب ثقة مثلما فعل البدري معي بمشاركتي أساسيا منذ البداية".‏