كوكا: شاركت في 10 مباريات مع المنتخب كأساسي ولا التفت للانتقادات

برر أحمد حسن كوكا، لاعب منتخب مصر، قلة أهدافه مع الفراعنة بأنه لا يشارك بصفة أساسية.
وقال كوكا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لو شاركت 25 مباراة بشكل أساسي وسجلت 5 أهداف فقط فهذا رقم سيئ للغاية، لكني بدأت أساسيا 10 مباريات فقط".
وأكمل : "متقبل انتقادات الجماهير ويجب احترامها، لكني أشعر بالإنزعاج عندما اتلقى انتقادات عنيفة من بعض اللاعبين، وليس من طبعي متابعة هذا الكلام لكي لا اتأثر داخل الملعب".
وأضاف : "هناك لاعب قديم قال لماذا كوكا انضم لمنتخب مصر في أمم إفريقيا هذا العام، بالرغم من إنني سجلت 15 هدفا مع أولمبياكوس بجانب هدفين في الدوري الأوروبي ومثلهما في الكأس، وقال بأنني لم اقدم مباراة جيدة مع المنتخب منذ 4 سنوات".
وأتم : "حسام غالي كان يتحدث معنا بأنه لا يجب أن نصنع مشاكل ويجب أن نعرف قيمة قميص منتخب مصر، فمن الهام أن يعطيك المدرب ثقة مثلما فعل البدري معي بمشاركتي أساسيا منذ البداية".
وقال كوكا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لو شاركت 25 مباراة بشكل أساسي وسجلت 5 أهداف فقط فهذا رقم سيئ للغاية، لكني بدأت أساسيا 10 مباريات فقط".
وأكمل : "متقبل انتقادات الجماهير ويجب احترامها، لكني أشعر بالإنزعاج عندما اتلقى انتقادات عنيفة من بعض اللاعبين، وليس من طبعي متابعة هذا الكلام لكي لا اتأثر داخل الملعب".
وأضاف : "هناك لاعب قديم قال لماذا كوكا انضم لمنتخب مصر في أمم إفريقيا هذا العام، بالرغم من إنني سجلت 15 هدفا مع أولمبياكوس بجانب هدفين في الدوري الأوروبي ومثلهما في الكأس، وقال بأنني لم اقدم مباراة جيدة مع المنتخب منذ 4 سنوات".
وأتم : "حسام غالي كان يتحدث معنا بأنه لا يجب أن نصنع مشاكل ويجب أن نعرف قيمة قميص منتخب مصر، فمن الهام أن يعطيك المدرب ثقة مثلما فعل البدري معي بمشاركتي أساسيا منذ البداية".