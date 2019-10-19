أهم التطعيمات للوقاية من مرض الالتهاب السحائي.. هكذا يبلغ سعره

يصيب مرض الالتهاب السحائي عند حدوث التهاب الأغشية (السحائية) المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، ويحفز الإصابة بـ مرض الالتهاب السحائي من حدوث التورم في الأغشية السحائية، وعادة تصحبه أعراضًا مثل: الصداع والحمى والم العنق المتصلب.



وأغلب حالات الإصابة بـ مرض الالتهاب السحائي في الولايات المتحدة تنتج عن عدوى فيروسية، ولكن العدوى البكتيرية والطفيلية والفطرية من مرض الالتهاب السحائي يمكن أن تكون لها مسببات أخرى، وفي بعض حالات الاخرى المصابة بـ مرض الالتهاب السحائي تتحسن دون علاج في غضون عدة أسابيع، وفي حالات أخرى يمكن أن تكون مهددة للحياة وتتطلب علاجًا طارئًا بالمضادات الحيوية.



وإذا اشتبهت في إصابة شخص ما مصاب بـ مرض الالتهاب السحائي، فعليك بالذهاب إلى الطبيب فورا، حيث ان العلاج في مرحلة مبكرة، يمكن أن يمنع من حدوث المضاعفات الخطيرة، وإن كنت تسمع عن هذا مرض الالتهاب السحائي للمرة الاولى فهناك طرق بسيطة للوقاية من هذا المرض، وهو ما سوف نقوم بمناقشته ونقله لكم في هذا التقرير.



ويمكن الوقاية من بعض أنواع يمكن الوقاية من بعض مرض الالتهاب السحائي البكتيري عن طريق الحصول على اللقاحات، والذي يبلغ سعر التطعيم 135 جنيها، بالإضافة لـ 10 جنيهات كرسوم تطعيم، وهي جرعات تكون تحت إشراف وزارة الصحة، وهي:



1- لقاح الالتهاب السحائي الإجبارى:

يتلقى الأطفال هذا اللقاح بوصفه جزءًا من التطعيمات الإجبارية للوقاية من مرض الالتهاب السحائي، ويبدأ من عمر شهرين. ويوصى باللقاح لبعض البالغين، مثل المصابين بمرض الخلايا المنجلية أو بالإيدز، والذين خضعوا لعملية استئصال الطحال.



2- لقاح المكورات الرئوية (PCV13):

ويعد هذا اللقاح أيضًا جزءًا من جدول التطعيمات الدورية للأطفال الأصغر من عامين للوقاية من مرض الالتهاب السحائي، ويوصى بجرعات إضافية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وخمسة أعوام، والمعرضين لمخاطر عالية للإصابة بمرض المكورات الرئوية، مثل الأطفال المصابين بأمراض مزمنة وسرطانات القلب أو الرئة.



3- لقاح المكورات الرئوية المتعددة (PPSV23):

وقد يحصل على هذا اللقاح الأطفال الأكبر سنًّا والبالغون ، والين يحتاجون إلى الوقاية من بكتريا المكورات الرئوية المسببة لـ مرض الالتهاب السحائي، توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بلقاح المكورات الرئوية متعددة السكريد (PPSV23) لكل البالغين الذين تعدّوا 65 عامًا، وللبالغين الأقل عمرًا والأطفال عند عمر عامين أو أكثر، والمصابين بضعف في الجهاز المناعي، أو بمرض مزمن مثل أمراض القلب، أو السكري، أو أنيميا الخلايا المنجلية، ولأي شخص لا يملك طحالًا.



4- لقاح المكورات السحائية المتقارنة:

وتوصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بإعطاء جرعة لقاح واحدة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و12 عامًا، للوقاية بـ مرض الالتهاب السحائي مع اعطاء حقنة معزِزة عند بلوغهم 16 عامًا، إذا أعطي اللقاح لأول مرة ما بين 13 و15 عامًا، فيوصي الجرعة المعززة ما بين 16 و18 عامًا، أما إذا أعطيت الجرعة الأولى عند بلوغه 16 عامًا، فلا حاجة إلى جرعة معززة.



ويمكن إعطاء هذا اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين شهرين وعشرة أعوام للوقاية الالتهاب السحائي، و المعرضين لعوامل خطورة عالية للإصابة بـ مرض الالتهاب السحائي البكتيرية، أو الذين احتكوا بأحد الأفراد المصابين بـ مرض الالتهاب السحائي. ويستخدم هذا اللقاح مع الأشخاص الأصحاء غير المطعمين مسبقا، والذين تعرضوا للمرض في فترة تفشيه.