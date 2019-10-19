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منوعات

ذعر في طائرة فرنسية بسبب تصرفات جنونية لمسافر

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:20 ص
صدى البلد
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مريم صليب
قام أحد المسافرين على متن إحدى الطائرات الفرنسية المتجهة إلى المغرب، بدفع الركاب الآخرين في الطائرة محاولا فتح باب الطائرة.

وفقا لما ورد في موقع " أوروبا 1"، قامت إحدى الطائرات الفرنسية في مطار أورلي بالهبوط الإضطراري بعد إثارة مسافر مغربي الجنسية الذعر داخل الطائرة.

قام المسافر في البداية بالصراخ في وجه المسافرين بعد إقلاع الطائرة بدقائق محاولا فتح باب الطائرة بعد أن زعم أنه يكره الأماكن المغلقة، وتمكن طاقم الطائرة من احتجازه في غرفة القيادة بالطائرة و الهبوط الإضطراري على الفور .

أجرت السلطات الفرنسية في المطار تحقيق عاجل مع ذلك الشخص المتسبب في الهبوط الإضطراري وتبين أنه مضطرب نفسيا، واستكمل المسافرين رحلتهم على متن طائرة آخرى كما أن طاقم الطائرة أكد أن فكرة فتح باب الطائرة أثناء التحليق مستحيلة ولن يمكنه في أي حال من الأحوال القيام بذلك .
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