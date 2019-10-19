جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي لهشاشة العظام.. غدا

تنظم مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين بمستشفيات جامعة عين شمس، يومًا علميًا بمناسبة اليوم العالمي لهشاشة العظام ، وذلك الأحد المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرا .



وتتضمن فعاليات اليوم العلمي ندوة علمية يقدمها البروفيسور جون كريستوفر جالاجر أستاذ أمراض الباطنة ومدير وحدة أمراض العظام بجامعة كريتون بولاية نبراسكا.



ومن المقرر ان يتم بث الندوة ايضا بتقنية ال webinar في جامعات " القاهرة ، الاسكندرية ، طنطا ، أسيوط ، المنيا".