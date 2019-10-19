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فن

تامر عاشور يتألق بأضخم حفلات الجامعة الصينية في المنارة.. صور

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:32 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
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محمد صبحي
أحيا النجم تامر عاشور واحدة من أضخم الحفلات السنوية للجامعة الصينية والتي أقيمت مساء الجمعة داخل ساحة مركز المنارة بحضور الآلاف من الطلاب من مختلف المراحل الكليات .

حضر عاشور بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون وصعد على خشبة المسرح مرددا لأغنية "خيالي" وسط عاصفة من هتافات وصيحات وعبارات الإعجاب.

وحرص عاشور علي تهنئة طلاب "الصينية" بالعام الدراسي الجديد ووجه لهم الشكر لحفاوة الإستقبال لينطلق بعدها ليقدم عدد كبير من أغانيه المميزة التي أشعلت وصلات الغناء والرقص طوال الحفل منها "حكايات"، "ايام"، "ده حكايه"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"، "تسلم ،"بأي باي" ،"تحدي" ،"الله اعلم" ،"محظوظ" ،"في بالي" ،"ما شوفناش" ،"انا راجع" .. واختتم ب"خلصانة الحكاية" وتميز الحفل بالتنظيم الجيد لوليد خليل .

ويشهد الحفل الظهور الاول ل تامر عاشور عقب عودته من المملكة العربية السعودية ومشاركته في حفل تكريم صناع الترفية من النجوم من مختلف أنحاء العالم.
تامر عاشور يتألق بأضخم حفلات الجامعة الصينية في المنارة.. صور
تامر عاشور يتألق بأضخم حفلات الجامعة الصينية في المنارة.. صور
تامر عاشور يتألق بأضخم حفلات الجامعة الصينية في المنارة.. صور
تامر عاشور يتألق بأضخم حفلات الجامعة الصينية في المنارة.. صور
تامر عاشور يتألق بأضخم حفلات الجامعة الصينية في المنارة.. صور
تامر عاشور يتألق بأضخم حفلات الجامعة الصينية في المنارة.. صور
تامر عاشور يتألق بأضخم حفلات الجامعة الصينية في المنارة.. صور
تامر عاشور يتألق بأضخم حفلات الجامعة الصينية في المنارة.. صور
تامر عاشور يتألق بأضخم حفلات الجامعة الصينية في المنارة.. صور
تامر عاشور يتألق بأضخم حفلات الجامعة الصينية في المنارة.. صور
تامر عاشور يتألق بأضخم حفلات الجامعة الصينية في المنارة.. صور
تامر عاشور يتألق بأضخم حفلات الجامعة الصينية في المنارة.. صور
تامر عاشور يتألق بأضخم حفلات الجامعة الصينية في المنارة.. صور
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