غرناطة يحتل وصافة الدوري الإسباني مؤقتا بهدف فى شباك أوساسونا

حقق فريق غرناطة فوزا على ضيفه أوساسونا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "نويفو كارمينيس"، فى افتتاح مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.



سجل هدف المباراة الوحيد فوز غرناطة بالمباراة من توقيع "دومينجوس دوارتى"، وتعرض فران مريدا لاعب أوساسونا، للطرد فى الدقيقة 92 من زمن المباراة.



الفوز رفع رصيد غرناطة إلي 17 نقطة فى المركز الثانى خلف ريال مدريد صاحب الصدارة برصيد 18 نقطة، حيث سيواجه فريق فريق ريال مايوركا.



وتقام اليوم السبت 4 مباريات، إذ سيلتقي إيبار مع برشلونة، أتلتيكو مدريد يستضيف فالنسيا، خيتافى يقابل ليجانيس وريال مايوركا يواجه ريال مدريد.