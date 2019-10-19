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تعليم

التعليم: 1997 متطوعا سجلوا للعمل بلا أجر على بوابة الوظائف

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:10 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياسمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة ، شهدت تسجيل بيانات 1997 طلب تطوع للعمل بالمدارس المصرية .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هؤلاء المتطوعين هم من يرغبون بالعمل في أيام محددة بالحصة بدون اجر داخل النطاق الجغرافي التابع لهم.

وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أن هناك شروطا لن يتم تطبيقها على المتطوعين للعمل في مدارس التربية والتعليم ، مشيرةً إلى أنه من هذه الشروط التي تقرر إعفاء المتطوعين منها : ان يكون المتقدم مسجلا بالنقابة ، بالاضافة إلى شرط اجتياز الاختبارات الدولية المؤهلة للوظيفة المتقدم إليها.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنها سوف تتحرى عن جميع المتطوعين المتقدمين الذين سجلوا بياناتهم على البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة ، وتخضعهم لتدريبات تأهيلية قبل السماح لهم بالعمل في المدارس.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد.

جدير بالذكر أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.
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