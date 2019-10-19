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مرأة

جمال يخطف القلوب.. عائشة بن أحمد تشعل الـ سوشيال ميديا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:11 ص
عائشة بنت أحمد
عائشة بنت أحمد
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أسماء عبد الحفيظ
نشر محبي الفنانة عائشة بنت أحمد صورة لها أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام ، بجمالها الطبيعي الخاطف للقلوب .


ظهرت عائشة بنت أحمد بمكياج هادئ يناسب لون بشرتها، وتألقت بالقليل من لون الروج الأحمر واضعة لمسة من مسكرة العيون .

وحرصت على ترك شعرها الأشقر منسدل على أكتافها ، وأطلت بفستان من الألوان المبهجة ،الأصفر والأحمر والأخضر ،وبها العديد من الألوان الأخري بخطوط متطابقة ،مما أبرز جمال "عائشة "الرباني .

ومن المقرر أن تظهر عائشة بن أحمد كضيف شرف فى أحد مشاهد فيلم "كان لك معايا"، الذي تم تصويره أمس داخل أحد الاستديوهات .
عائشة بنت أحمد عائشة بنت أحمد
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