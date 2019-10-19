جمال يخطف القلوب.. عائشة بن أحمد تشعل الـ سوشيال ميديا

نشر محبي الفنانة عائشة بنت أحمد صورة لها أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام ، بجمالها الطبيعي الخاطف للقلوب .





ظهرت عائشة بنت أحمد بمكياج هادئ يناسب لون بشرتها، وتألقت بالقليل من لون الروج الأحمر واضعة لمسة من مسكرة العيون .



وحرصت على ترك شعرها الأشقر منسدل على أكتافها ، وأطلت بفستان من الألوان المبهجة ،الأصفر والأحمر والأخضر ،وبها العديد من الألوان الأخري بخطوط متطابقة ،مما أبرز جمال "عائشة "الرباني .



ومن المقرر أن تظهر عائشة بن أحمد كضيف شرف فى أحد مشاهد فيلم "كان لك معايا"، الذي تم تصويره أمس داخل أحد الاستديوهات .