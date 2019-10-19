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منوعات

بوكيه دجاج بدلًا من الورد.. عروس تفاجئ ضيوف حفل زفافها

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:50 ص
صدى البلد
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هدير علاء
فاجأت عروس عاشقة للوجبات السريعة ضيوف حفل زفافها بتصرف غير تقليدي إطلاقًا، ويمكن القول إنه خارج عن المألوف، حيث شوهدت خلال حفل الزفاف وقد استبدلت باقة الزهور بباقة مكونة من "قطع الدجاج" تم إعدادها خصيصًا من أجلها، فضلًا عن أنها أقدمت على تناول قطع الدجاج خلال الحفل، حيث لم يكن في إمكانها الانتظار ولو قليلًا، وفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية.

وكانت العروس "بلير هاردي" قد تزوجت من "آدم تايسون" في وقت سابق من الشهر الجاري، وأقيم حفل الزفاف في أحد الفنادق بمدينة "توليدو" في ولاية "أوهايو" الأمريكية.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن العروس دفعت مبلغًا إضافيًا كي تتمكن من الاستمتاع بوجبتها المفضلة المكونة من قطع الدجاج وشرائح البطاطس المقلية أثناء حفل زفافها، في حين تم تقديم وجبات تقليدية إلى ضيوف الحفل.

وبالنسبة إلى كيفية حصول العروس على الباقة المكونة من قطع الدجاج في الأساس، فإن الفضل في ذلك يعود إلى قريبتها ووصيفة الشرف في حفل زفافها "جينا سبيتز"، التي قدمت لها هذه الباقة أثناء الحفل كهدية لعلمها بمدى حب العروس لهذه الوجبة.

وذكرت "ديلي ميل" أن العروس سعدت بهذه الهدية للغاية، وحملتها بدلًا من باقة الزهور في الحفل، لكن في الوقت ذاته لم يمكنها الانتظار، وسرعان ما أقدمت على تناول قطع الدجاج في مشهد طريف.

وانتشرت على الإنترنت مؤخرًا مجموعة من الصور للعروس وهي تحمل الباقة المكونة من قطع الدجاج خلال حفل زفافها، وقد بدت عليها السعادة، في حين أثار رد فعلها دهشة العريس بعض الشئ، كما يتضح من خلال الصور المرفقة.
بوكيه دجاج بدلًا من الورد.. عروس تفاجئ ضيوف حفل زفافها
بوكيه دجاج بدلًا من الورد.. عروس تفاجئ ضيوف حفل زفافها
بوكيه دجاج بدلًا من الورد.. عروس تفاجئ ضيوف حفل زفافها
بوكيه دجاج بدلًا من الورد.. عروس تفاجئ ضيوف حفل زفافها
بوكيه دجاج بدلًا من الورد.. عروس تفاجئ ضيوف حفل زفافها
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بوكيه دجاج بدلًا من الورد.. عروس تفاجئ ضيوف حفل زفافها

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