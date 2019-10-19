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فن

ربنا يخليكى لينا.. شقيقة محمد رمضان تنشر صورة مع والدتها

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:16 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
نشرت ايمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان صورة لها بصحبة والدتها متمنية لها دوام الصحة والعافية، وحازت الصورة على سيل من تعليقات.

وقد عاد الفنان محمد رمضان لتصدر مؤشر البحث جوجل في مصر، بعد اشتعال أزمة قيادته إحدى الطائرات، بكل ما يمثله ذلك من استهانة بأرواح المواطنين.

وكانت وزارة الطيران المدني أصدرت، أمس الخميس، بيانا بشأن واقعة محمد رمضان على متن إحدى رحلات الطيران، والتي أثارت الجدل خلال الآونة الأخيرة، لظهوره في كابينة القيادة متظاهرا بأنه يقود الطائرة.

ووجه الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، سلطة الطيران المدني من منطلق مسئوليتها عن السلامة الجوية بمصر بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف علي ملابسات تلك الواقعة، وبناء على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري اتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسئولة، حيث تقرر الآتي:
ربنا يخليكى لينا.. شقيقة محمد رمضان تنشر صورة مع والدتها
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