ربنا يخليكى لينا.. شقيقة محمد رمضان تنشر صورة مع والدتها

نشرت ايمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان صورة لها بصحبة والدتها متمنية لها دوام الصحة والعافية، وحازت الصورة على سيل من تعليقات.





وقد عاد الفنان محمد رمضان لتصدر مؤشر البحث جوجل في مصر، بعد اشتعال أزمة قيادته إحدى الطائرات، بكل ما يمثله ذلك من استهانة بأرواح المواطنين.





وكانت وزارة الطيران المدني أصدرت، أمس الخميس، بيانا بشأن واقعة محمد رمضان على متن إحدى رحلات الطيران، والتي أثارت الجدل خلال الآونة الأخيرة، لظهوره في كابينة القيادة متظاهرا بأنه يقود الطائرة.



