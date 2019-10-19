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توك شو

متقلقوش.. سفير مصر فى لبنان يطمأن الجالية المصرية.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:30 ص
صدى البلد
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توك شو
أكد السفير نزيه النجاري، سفير مصر في لبنان، أن الجالية المصرية في لبنان في حدود 40 ألف، وليس لديهم أي مشكلة، فهم يعملون في وظائفهم، ولا يوجد قلق عليهم، لافتا إلى أن المصريين الذين يتواجدون في لبنان بصفة السياحة هم من يريدون العودة إلى مصر.

وأضاف "نزيه"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك نحو 100 مصري يتواجدون في لبنان للسياحة تواصلوا معهم لمساعدتهم في العودة إلى مصر، موجهًا رسالة إلى المصريين: "متقلقوش مفيش حاجة في لبنان مهددة للحياة".

وأشار إلى أن من يتواجد في فندقه، أو يتجول حوله، لا يتعرض لأي شيىء يهدد حياته، معلقا: "المصريين هنا عايزين يركبوا أول طائرة ويرجعوا لمصر"، موضحا أنه تم توفير أكثر من وسيلة مواصلات وتأمين حتى يصل المصريين إلى مطار، حيث أن طريق المطار كان مغلقا، وتم فتحه.

هذا وشهدت الشوارع اللبنانية منذ الصباح خروج آلاف اللبنانيين يطالبون بإسقاط الحكومة، وذلك بسبب سوء وضعهم الاقتصادي، وتدني مستوى الخدمات، مثل انقطاع التيار الكهربائي، وقلة الدولار وهو العملة المستخدمة في لبنان، فضلا عن فشل الحكومة في التعامل مع الحرائق التي اجتاحت عدد من المناطق منذ عدة أيام.
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