فى حملة أمنية مكبرة.. ضبط 5 أشخاص وبحوزتهم 7 بنادق آلية بأسيوط

قامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن بحملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط الخارجين على القانون بدائرة مركز شرطة أبنوب وما بحوزتهم من أسلحة نارية وكافة صور الخروج على القانون.



أسفرت جهود الحملات عن ضبط 5 أشخاص مقيمين بدائرة المركز، وبحوزتهم 8 قطع أسلحة نارية وذخائر "7بنادق آلية ، طبنجة ، عدد 261 طلقة نارية مختلفة الأعيرة".



وضبط 3 محكوم عليهم مطلوب التنفيذ عليهم فى 3 أحكام جنايات سرقة "محكوم على أحدهم فيها بالسجن المؤبد" .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والهاربين من الأحكام.