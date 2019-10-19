تتحدى الزمن.. لطيفة بإطلالة متميزة على إنستجرام

شاركت الفنانة بوسى شلبى ، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة لها برفقة الفنانة لطيفة ، والفنانة رجاء الجداوى .وظهرت بها الفنانة لطيفة، بإطلالة ساحرة ، وأرتدت بها فستان قصير وان شولدر باللون اللبنى الفاتح ، وكان من الشيفون وبتفصيلة من الكرانيش التى تبرز رشاقتها، وحملت حقيبة يد باللون الذهبى، وأختارت قرط طويل، وساعة لليد كأسسوارت لأكمال إطلالتها المميزةوأعتمدت لطيفة على الميكب باللون البنى والأسود كأيشادو للعيون الذى يبرز جمالهما ، وأحمر شفاة باللون البيج الفاتح، وتركت شعرها متطاير بين كتفيها