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أخبار العالم

أمريكا ترحل سودانيا أدين في تفجيرات 1996

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:23 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قررت السلطات الأميركية ترحيل سودانيًا أدين بالتآمر لتفجير مقر الأمم المتحدة وأماكن بارزة أخرى في نيويورك بعد قضائه عقوبة السجن.

وسجن أمير عبد الغني البالغ حاليا 59 عاما في عام 1996 لمشاركته في مؤامرة قادها المصري عمر عبد الرحمن الملقب بـ"الشيخ الضرير" الذي خطط أيضا لاستهداف مقرات مكتب التحقيقات الفدرالي، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وتم نقل عبد الغني إلى مركز احتجاز في يوليو بعد قضائه معظم مدته البالغة 30 عاما وترحيله في 12 أكتوبر، حسب ما أعلنت قوة إنفاذ القانون الخاصة بالهجرة والجمارك الأميركية.

كان عبد الغني من بين 10 أشخاص أدينوا بالتآمر على الولايات المتحدة ومحاولات تفجير في نهاية العام 1995 بعد محاكمة استمرت نحو عام.

وتهدف الهجمات، التي تم إحباطها في يونيو 1993، إلى الضغط على الولايات المتحدة للحد من دعمها لإسرائيل، كما خطط المتآمرون لتفجير أنفاق وجسور في مانهاتن.
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