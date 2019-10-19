مدرب وادي دجلة يكشف أسباب التعادل أمام الاتحاد السكندري بالدوري.. فيديو

صرح تاكيس جونياس المدير الفني لنادي وادي دجلة، بأن فريقه يعاني من إهدار الفرص في كل مباراة، وبأنه يشعر أن التعادل مع الإتحاد يشبه لقاء حرس الحدود الماضي.



وقال جونياس في تصريحاته لقناة "ON sport" الفضائية عقب التعادل مع الاتحاد: "نحن نعاني من إهدار الفرص في كل المباراة، وبعد ذلك يتمكن المنافس من التعادل."



وتابع: "سجلنا هدف، وأهدرنا الفرص بعد ذلك، وثم استطاع الاتحاد أن يسجل هدف التعادل، أشعر أنني أعيش (ديجا فو) من مباراة حرس الحدود التي تكررت بنفس الشكل."



ويمتلك الاتحاد السكندري بعد هذه المباراة 7 نقاط، وفي المقابل حصل وادي دجلة على النقطة الثانية له في الدوري.