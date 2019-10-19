الأمن ينجح فى إتمام الصلح بين عائلتين بأسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط فى عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بدائرة مركز شرطة صدفا، حيث تم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر .



يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للعمل على إنهاء الخصومات الثأرية بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات والقيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات، وإنفاذًا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو إنتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية ، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.