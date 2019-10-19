منظم وتميل للالتصاق بالأقارب ..19 أكتوبر ما نصيحة الأبراج لك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.



شخصية اليوم في علم الأرقام..



إذا كنت مولودا في يوم 19 أكتوبر فإن ذلك يعني أنك محب للجمال والفن.. أنت أيضا منظم وتميل للالتصاق بالأقارب، لكنك شديد الحساسية وقد يجعلك ذلك عدائيا أحيانا.



نصيحة:

عام ٢٠١٩ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو أسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر أيضا على عواطفك وانفعالاتك.