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أخبار العالم

ترامب: أنقذنا الألالف في سوريا بعد اتفاق وقف إطلاق النار

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:20 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة استطاعت إنقاذ سوريا عبر الاتفاق الذي أبرمته مع تركيا لوقف إطلاق النار هناك.

وأوضح ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "فكروا بعدد الأشخاص الذين أنقذنا حياتهم في سوريا بعد التوصل لوقف إطلاق النار مع تركيا أمس، آلاف وآلاف الأشخاص، وربما أكثر".

يأتي ذلك بعد يوم من توصل وفد أميركي برئاسة نائب الرئيس مايك بنس وبومبيو إلى اتفاق مع تركيا لوقف هجومها المستمر منذ أسبوع ضد القوات الكردية في شمال سوريا.
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