كوكا: شعرت بثقة حسام البدري في وأطالب بدعم المهاجمين نفسيا.. فيديو

قال أحمد حسن كوكا، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والمحترف في صفوف فريق سبورتنج براجا البرتغالي، إنه شعر بالثقة بعد اعتماده أساسيا من جانب حسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة.



وأضاف كوكا، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه أبدى رضاه حول مستواه خلال المباراة الودية للمنتخب أمام بتسوانا.



وتابع أحمد حسن كوكا، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والمحترف في صفوف فريق سبورتنج براجا البرتغالي، أنه شعر بوجع في قدميه في أول ربع ساعة من مباراة بتسوانا وقال بينه وبين نفسه «والله لو حصل إيه مش طالع من الملعب» حتى يثبت نفسه داخل الملعب.



وكشف أحمد حسن كوكا أنه تحت أمر المنتخب الوطني في أي وقت يريده الجهاز الفني للفراعنة، وسوف يبذل كل مجهوده من أجل الحصول على فرصة أساسية، مؤكدا أن مروان محسن لاعب ممتاز ودائما : «الناس بتيجي زيادة على مهاجمين المنتخب».



وطالب أحمد حسن كوكا، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والمحترف في صفوف فريق سبورتنج براجا البرتغالي، بدعم مهاجمي المنتخب نفسيا.



واكد كوكا أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب يمتلك شخصية قوية ولا يتأثر بأحداث السوشيال ميديا.