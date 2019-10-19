Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كوكا: شعرت بثقة حسام البدري في وأطالب بدعم المهاجمين نفسيا.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:33 ص
أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا
Advertisements
محمد رشاد
قال أحمد حسن كوكا، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والمحترف في صفوف فريق سبورتنج براجا البرتغالي، إنه شعر بالثقة بعد اعتماده أساسيا من جانب حسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة.

وأضاف كوكا، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه أبدى رضاه حول مستواه خلال المباراة الودية للمنتخب أمام بتسوانا.

وتابع أحمد حسن كوكا، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والمحترف في صفوف فريق سبورتنج براجا البرتغالي، أنه شعر بوجع في قدميه في أول ربع ساعة من مباراة بتسوانا وقال بينه وبين نفسه «والله لو حصل إيه مش طالع من الملعب» حتى يثبت نفسه داخل الملعب.

وكشف أحمد حسن كوكا أنه تحت أمر المنتخب الوطني في أي وقت يريده الجهاز الفني للفراعنة، وسوف يبذل كل مجهوده من أجل الحصول على فرصة أساسية، مؤكدا أن مروان محسن لاعب ممتاز ودائما : «الناس بتيجي زيادة على مهاجمين المنتخب».

وطالب أحمد حسن كوكا، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والمحترف في صفوف فريق سبورتنج براجا البرتغالي، بدعم مهاجمي المنتخب نفسيا.

واكد كوكا أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب يمتلك شخصية قوية ولا يتأثر بأحداث السوشيال ميديا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المحترفون يصلون القاهرة غدا استعدادا لمعسكر المنتخب

لمدة 15 دقيقة.. تدريب منتخب مصر مفتوح لجميع وسائل الإعلام

الاختبار الأول للبدري ..منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بتسوانا وديا

الاختبار الأول للبدري .. موعد مباراة مصر وبتسوانا والقنوات الناقلة

وزير الشباب والرياضة يشهد مباراة مصر وبوتسوانا في برج العرب

كوكا: لم أستوعب استبعادي من كأس العالم.. وبكيت داخل غرفة الملابس.. فيديو

ترشيحاتنا

على الهوا.. مي كساب تكشف نوع جنينها واسمه .. فيديو

فستان زفاف فخم.. تعاون جديد بين المصمم العالمي زهير مراد و جينيفر لوبيز| صور

مصرع طفلة سقطت من شرفة منزلها بالمعصرة

خادمة يختل توازنها أثناء تنظيف نافذة خارجية بالدور السابع.. فيديو صادم

وصلة غناء خاصة.. عمرو دياب يشارك في حفل زفاف نجل هانى شاكر

غادروا فورا.. البحرين تصدر نداء عاجلا لرعاياها في لبنان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوكيه دجاج بدلًا من الورد.. عروس تفاجئ ضيوف حفل زفافها

بالجينز المقطع.. شاهد أحدث إطلالة لزوجة ماجد المصري

بعد تصدرها تريند جوجل.. بيلا حديد بإطلالة صادمة من سيارتها